Киевстар незаметно запустил новые тарифы: какие цены и кто получит бонусы

Со 2 июня 2026 года Киевстар обновил предложения для корпоративных абонентов, представив новую линейку годовых тарифов. На выбор доступны три пакета.

Какие новые тарифы на мобильный появились в Киевстар?

Мобильный оператор представил пакеты "Год на связи", "Год на связи Безлим" и "Год на связи Безлим+", сообщает Киевстар.

Главная особенность новых тарифов – фиксированная стоимость услуг сразу на год. Это означает, что клиенты могут пользоваться связью без ежемесячной оплаты и не волноваться из-за возможных изменений цены в течение года.

1. Тариф "Год на связи"

В тарифе – 50 ГБ мобильного интернета, 2 000 минут на звонки по Украине и 300 SMS. В роуминге доступны 13 ГБ интернета. Стоимость тарифа – 4 400 гривен в год.

2. Тариф "Год на связи Безлим"

В тарифе – безлимит мобильного интернета, безлимит минут на звонки по Украине и 500 SMS. В роуминге доступны 20 ГБ интернета. Стоимость тарифа – 6 600 гривен в год.

3. Тариф "Год на связи Безлим+"

В тарифе – безлимит мобильного интернета, безлимит минут на звонки по Украине и 700 SMS. В роуминге доступны 33 ГБ интернета. Стоимость тарифа – 11 000 гривен в год.

Также все пакеты новой линейки предусматривают ряд дополнительных возможностей для бизнеса:

фиксированную стоимость услуг на 12 месяцев;

использование тарифных объемов одновременно на трех устройствах благодаря дополнительным SIM-картам без доплат;

отдельный пакет минут для звонков в 19 стран мира;

услугу "Роуминг как дома";

возможность подключения дополнительного номера;

использование прямого городского номера.

Что будет с тарифами Киевстар в будущем?

Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.

Александр Комаров CEO Киевстара Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.

Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.

Первый – инфляция.

В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%. В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год. Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.

Второй – девальвация.

По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление. Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".

