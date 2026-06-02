Киевстар незаметно запустил новые тарифы: какие цены и кто получит бонусы
Со 2 июня 2026 года Киевстар обновил предложения для корпоративных абонентов, представив новую линейку годовых тарифов. На выбор доступны три пакета.
Какие новые тарифы на мобильный появились в Киевстар?
Мобильный оператор представил пакеты "Год на связи", "Год на связи Безлим" и "Год на связи Безлим+", сообщает Киевстар.
Главная особенность новых тарифов – фиксированная стоимость услуг сразу на год. Это означает, что клиенты могут пользоваться связью без ежемесячной оплаты и не волноваться из-за возможных изменений цены в течение года.
1. Тариф "Год на связи"
В тарифе – 50 ГБ мобильного интернета, 2 000 минут на звонки по Украине и 300 SMS. В роуминге доступны 13 ГБ интернета. Стоимость тарифа – 4 400 гривен в год.
2. Тариф "Год на связи Безлим"
В тарифе – безлимит мобильного интернета, безлимит минут на звонки по Украине и 500 SMS. В роуминге доступны 20 ГБ интернета. Стоимость тарифа – 6 600 гривен в год.
3. Тариф "Год на связи Безлим+"
В тарифе – безлимит мобильного интернета, безлимит минут на звонки по Украине и 700 SMS. В роуминге доступны 33 ГБ интернета. Стоимость тарифа – 11 000 гривен в год.
Также все пакеты новой линейки предусматривают ряд дополнительных возможностей для бизнеса:
- фиксированную стоимость услуг на 12 месяцев;
- использование тарифных объемов одновременно на трех устройствах благодаря дополнительным SIM-картам без доплат;
- отдельный пакет минут для звонков в 19 стран мира;
- услугу "Роуминг как дома";
- возможность подключения дополнительного номера;
- использование прямого городского номера.
Что будет с тарифами Киевстар в будущем?
Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.
Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.
Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.
Первый – инфляция.
- В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.
- В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.
- Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.
Второй – девальвация.
- По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.
- Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".
С 21 мая Киевстар меняет стоимость подключения и способ списания средств за сервис Киевстар ТВ Плюс. Пакет Киевстар ТВ Плюс Плюс включает более 430 телеканалов, 20 000+ фильмов и сериалов, и доступен для просмотра на пяти устройствах.
Киевстар начнет отключение 3G с 26 мая, переводя частоты на развитие 4G для улучшения интернета. После отключения 3G абонентам нужно будет иметь смартфон с поддержкой 4G и USIM-карту для продолжения пользования мобильным интернетом.