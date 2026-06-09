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Бизнес Актуальные новости Тарифы станут дешевле: один из мобильных операторов ввел скидки до 15%
9 июня, 16:59
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Тарифы станут дешевле: один из мобильных операторов ввел скидки до 15%

Альбина Ковпак

Пользователи мобильного оператора lifecell получили возможность сократить расходы на связь благодаря услуге "Тарифная подписка". Она позволяет экономить до 15% на стоимости тарифного плана при определенных условиях.

Как платить меньше за мобильные тарифы lifecell?

Чтобы сэкономить на тарифе, придется заплатить за 6 или 12 месяцев пользования, сообщили в lifecell.

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В зависимости от выбранного периода предоплаты клиенты могут сэкономить 10% или 15% от стоимости тарифа. Фактически механизм работает по принципу: абонент платит за 10 пакетов услуг, но получает 12 месяцев обслуживания.

Цена снижается ориентировочно на 50 – 80 гривен ежемесячно:

  • Например, тарифный план "Мега" стоит 550 гривен в месяц, следовательно за год придется потратить 6 600 гривен.
  • Однако с "Тарифной подпиской XL" надо будет заплатить 5 610 гривен – фактические месячные расходы составят 467,5 гривен.

Ощутимую выгоду могут получить и абоненты тарифа "Макси". При стандартных условиях годовая стоимость пользования составляет:

  • 4 800 гривен;
  • 4 200 гривен для персонифицированных номеров;
  • 3 240 гривен для абонентов, которые перенесли номер в сеть lifecell.

В то же время с выгодой 15% стоимость снизится до 4 080, 3 570 или 2 754 гривен соответственно.

На каких тарифных планах можно сэкономить?

Услуга доступна для подключения индивидуальным абонентам, которые обслуживаются на условиях таких тарифных планов:

  • "Макси";
  • "Мега";
  • "Просто Лайф";
  • "Смарт Лайф";
  • "Свободный Лайф";
  • "Platinum Лайф";
  • "Свободный Лайф. Регион";
  • "Гаджет Роутер";
  • "Жара Лайт";
  • "Смарт семья";
  • "lifecell Семья" и др.

Средства за выбранный период – 6 или 12 месяцев – списываются с лицевого счета сразу после активации услуги. Первый пакет услуг начинает действовать после завершения уже оплаченного периода по тарифу. В дальнейшем пакеты минут, мобильного интернета и других услуг обновляются автоматически каждые 4 недели или 30 дней в зависимости от условий тарифного плана.

Какие есть тарифы для пенсионеров?

  • Среди мобильных операторов отдельные льготные условия для людей старшего возраста предлагает Киевстар. Самым доступным остается тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" стоимостью 220 гривен в месяц. Воспользоваться им могут пенсионеры в возрасте от 60 лет и люди с инвалидностью после подтверждения своего статуса.
  • lifecell предлагает один из самых доступных тарифов для людей старшего возраста. Тариф "Забота" могут подключить абоненты от 55 лет после подтверждения возраста. Стоимость пакета составляет 190 гривен в месяц, а оператор заявляет о фиксации цены до конца 2027 года.
  • В отличие от некоторых конкурентов, Vodafone не имеет отдельных тарифных планов для пенсионеров или людей старшего возраста. Самым доступным среди актуальных пакетов остается Flexx GO, который стоит 350 гривен в месяц.

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