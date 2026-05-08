Можно не платить за связь: украинцам доступны мобильные тарифы за 0 гривен

Пока мобильные операторы один за другим повышают тарифы, Vodafone запустил акцию с бесплатной мобильной связью для части абонентов. В рамках предложения "Контракт 3-в-1 2026" пользователи могут не платить за пакет услуг в течение двух месяцев.

Какие бесплатные тарифы на мобильный доступны?

Речь идет о тарифной линейке GigaCombo, пишет Vodafone.

Акция действует для абонентов, которые меняют тариф или переносят свой номер в сеть Vodafone через сервис MNP.

Новые клиенты под полное бесплатное обслуживание не подпадают, однако для них также предусмотрели сниженные цены в первые три месяца пользования. После завершения акционного периода стоимость тарифов составит:

GigaCombo – 350 гривен в месяц;

GigaCombo+ – 400 гривен;

GigaCombo Pro – 425 гривен;

GigaCombo Pro+ – 475 гривен.

В базовый пакет входят безлимитный мобильный интернет, домашний интернет, неограниченные звонки внутри сети, 11 Гигабайтов в роуминге, 500 минут на звонки по Украине и за границу, более 90 телеканалов и минуты для международных звонков.

В дорогих тарифах пользователям обещают больше мобильного трафика, SMS и дополнительные бонусы – в частности бесплатное подключение GPON-роутера для гигабитного домашнего интернета.

Что это означает для украинцев?

Мобильные операторы все агрессивнее борются за абонентов после волны подорожания тарифов. Vodafone делает ставку на "пакетные" услуги – мобильная связь плюс домашний интернет. Акция фактически направлена на переманивание клиентов других операторов через MNP. Бесплатный период – это способ удержать абонента подольше после перехода в сеть.

Обратите внимание! Мобильные операторы одновременно поднимают цены, но параллельно начинают борьбу за пользователей через "бесплатные" тарифы. Для абонентов это шанс временно сэкономить, однако в долгосрочной перспективе рынок все равно движется к более дорогой связи.

Как формируют цены на тарифы Vodafone?

CEO компании Ольга Устинова объяснила, как формируется цена и почему она вряд ли может быть значительно ниже, пишет OBOZ.

Во власти понимают ответственность и то, что для людей это критично. Давайте посмотрим на цифры: тариф 400 гривен в месяц – это цена трех-четырех чашек кофе в Киеве. За эти деньги мы предоставляем множество услуг в течение целого месяца: невероятный объем трафика, безлимитный голос, возможность пользоваться услугой "Роуминг как дома" за рубежом без дополнительных оплат,

– говорит Устинова.

По ее словам, бизнес Vodafone действительно остается прибыльным. Уровень маржинальности достигает примерно 50%. Впрочем, значительная часть этих средств не остается "чистым заработком". Более трети – более 33% – компания вынуждена постоянно вкладывать в поддержку и развитие сети.

Если бы мы не зарабатывали на тарифах, мы бы не смогли покупать генераторы... Все базовые станции и оборудование мы покупаем в долларах, потому что местных поставщиков нет. Когда растет курс или стоимость электричества, наши расходы взлетают,

– объяснила Устинова.

Фактически речь идет о постоянных расходах на оборудование, которое зависит от курса валют, а также на энергообеспечение – особенно критическое во время отключений света. В компании также отмечают: нынешние тарифы – это не просто желание заработать больше, а необходимость обеспечить стабильную связь, в частности во время блэкаутов.

Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросе устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Анатолий Амелин Эксперт телеком-рынка Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.

А впрочем, низкая цена имеет и обратную сторону. За последние два года украинские операторы были вынуждены существенно инвестировать в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов.

Цена на мобильную связь в разных странах / Инфографика из фейсбука Анатолия Амелина

То, что построили украинские операторы за последние два года, не имеет аналогов в мире. Нигде. Ни в одной стране(!): 100% базовых станций – с батареями... не менее 25% станций в каждом регионе – с генераторами на 72 часа,

– объясняет Амелин.

В целом по рынку говорится о миллиардных расходах, в частности на закупку тысяч генераторов и сотен тысяч аккумуляторов.

