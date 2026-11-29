Абонентам Vodafone придется готовиться к новым расходам уже с 1 декабря 2026 года. Оператор пересмотрит цены на тарифные планы Gigabit Net, однако клиенты, желающие сэкономить, смогут воспользоваться альтернативным предложением.

Насколько подорожает домашний интернет Vodafone

Стоимость домашнего интернета Vodafone оставалась неизменной с 2023 года. Теперь цена изменится, в частности из-за отключений электричества, сообщает оператор.

Поэтому с 1 декабря 2026 года оператор пересмотрит цены на тарифные планы линейки Gigabit Net. В частности, самый популярный пакет Vodafone Gigabit Net будет стоить 300 гривен в месяц вместо 250 гривен.

Об изменениях в стоимости услуг абонентов уведомят персональными SMS. Обновленные цены также можно будет проверить в личном кабинете.

Автономная работа сети, обслуживание и оперативное восстановление требуют значительно больше ресурсов. Существенно выросла стоимость топлива для генераторов, аккумуляторных батарей, сетевого оборудования, оптоволокна и материалов для ремонта,

– сообщает Vodafone.

Что получают абоненты Gigabit Net

Несмотря на изменение стоимости, тарифы Gigabit Net предусматривают доступ к высокоскоростному домашнему интернету и телевизионным услугам. В частности, абоненты могут пользоваться:

безлимитным интернетом со скоростью до 1000 Мбит/с;

доступом к более чем 90 телеканалам через Vodafone TV.

Сеть Vodafone также может работать до четырех суток во время отключений электроэнергии благодаря системам резервного питания. Это позволяет пользоваться домашним интернетом даже при отсутствии электроэнергии, если оборудование абонента также имеет резервное питание.

Как сэкономить деньги

Для тех, кто стремится снизить финансовую нагрузку, компания предлагает обратить внимание на комбинированные предложения. Одним из вариантов является переход на пакеты GigaCombo, в которые входят мобильная связь, домашний интернет и цифровое телевидение.

Стандартная цена самого дешевого комбинированного пакета составляет 350 гривен в месяц. При этом оператор предоставляет скидку в размере 100 гривен в течение первых шести месяцев пользования, что позволяет существенно сократить расходы на старте.

Напомним, что также в ноябре Цены на связь повысил мобильный оператор "Киевстар".

Тогда обновленный тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" подорожал с 370 до 470 гривен в месяц, добавив к ежемесячным расходам пользователей сразу 100 гривен.