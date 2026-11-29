На скільки подорожчає домашній інтернет Vodafone

Вартість домашнього інтернету Vodafone залишалася незмінною з 2023 року. Тепер ціна зміниться, зокрема через відключення світла, повідомляє оператор.

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Тому з 1 грудня 2026 року оператор перегляне ціни на тарифні плани лінійки Gigabit Net. Зокрема, найпопулярніший пакет Vodafone Gigabit Net коштуватиме 300 гривень на місяць замість 250 гривень.

Про зміни у вартості послуг абонентів повідомлять персональними SMS. Оновлені ціни також можна буде перевірити в особистому кабінеті.

Автономна робота мережі, обслуговування та оперативне відновлення потребують значно більше ресурсів. Суттєво зросла вартість пального для генераторів, акумуляторних батарей, мережевого обладнання, оптоволокна та матеріалів для ремонту– повідомляє Vodafone.

Що отримують абоненти Gigabit Net

Попри зміну вартості, наповнення тарифів Gigabit Net передбачає доступ до домашнього інтернету з високою швидкістю та телевізійних послуг. Зокрема, абоненти можуть користуватися:

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безлімітним інтернетом зі швидкістю до 1000 Мбіт/с;

доступом до понад 90 телеканалів через Vodafone TV.

Мережа Vodafone також може працювати до чотирьох діб під час знеструмлень завдяки системам резервного живлення. Це дає змогу користуватися домашнім інтернетом навіть за відсутності електроенергії, якщо обладнання абонента також має резервне живлення.

Як зекономити гроші

Для тих, хто прагне зменшити фінансове навантаження, компанія пропонує звернути увагу на об'єднані пропозиції. Одним із варіантів є перехід на пакети GigaCombo, куди входять мобільний зв'язок, домашній інтернет і цифрове телебачення.

Стандартна ціна найдешевшого комбінованого пакета становить 350 гривень на місяць. Водночас оператор надає знижку 100 гривень протягом перших шести місяців користування, що дозволяє суттєво зменшити витрати на старті.

Нагадаємо, що також у листопаді ціни на зв'язок підняв мобільний оператор Київстар.

Тоді оновлений тарифний план ВСЕ РАЗОМ Легкий зріс у вартості з 370 до 470 гривень на місяць, додавши до щомісячних витрат користувачів одразу 100 гривень.