38 миллиардов долга: как крупнейший дистрибьютор табачного рынка оказался на грани банкротства

Компания-монополист на табачном рынке Украины вскоре может стать банкротом из-за десятков миллиардов долгов. Сейчас суд будет рассматривать производство, по которому предприятие не выполнило условия договора и не вернуло средства заказчикам за невыполненные услуги.

Что известно об украинском монополисте на рынке дистрибуции сигарет?

О том, какая компания и почему может обанкротиться, говорится в положении судебного реестра.

В Хозяйственном суде Одесской области открыли производство дела о финансовом крахе ООО Тедис Украина. С соответствующим заявлением в суд обратилось ООО Аккорд Голд, которому сигаретный монополист Тедис задолжал 38,1 миллиарда гривен.

Долг возник, как следствие невыполнения контракта о поставках с 2025 года. Компания предоставила задаток или предоплату за будущий товар, однако Тедис не смог выполнить условия договора. Стороны разорвали сотрудничество после чего компания должна была вернуть деньги задатка для Аккорд Голда. Поскольку этого не произошло, сейчас вопрос уже о банкротстве будет рассматривать суд.

Обратите внимание! В течение 2023 года выручка компании Тедис составляла 61,5 миллиарда гривен и дистрибьютор сигарет был среди десятки крупнейших компаний Украины. Зато в 2025 году доход компании был почти нулевым.

По данным YouControl, новый лидер по дистрибуции сигарет в Украине – ДЛ Солюшн. Компания имеет доход на 114 миллиардов гривен.

Что еще нужно знать о Тедис?

Как пишет Forbes, в 2013 – 2015 годах Тедис контролировал 99% табачного рынка, имел более 50 тысяч торговых точек в Украине. Долгое время компания была ключевой на рынке и сотрудничала с

"Филип Моррис Украина"

"JTI Украина";

"Империал Тобакко Юкрейн";

"BAT Украина".

Известно, что 95% всех товаров Тедис составляли сигареты, и еще 5% – спички и зажигалки, которые дополнительные товары.

Если в 2023 году компания была среди крупнейших, то от 2024 года – доход упал до 206 миллионов гривен. Причиной является разрыв контрактов с производителями, а также расследование государства. Например, БЭБ обвинило компанию в уклонении от налогов, Антимонопольный комитет признавал злоупотребление монополией со стороны Тедиса.

Заметьте! Часть менеджмента и связанных структур Тедис Украина теперь работает в ДЛ Солюшн – в компании, ставшей новым дистрибьютором на рынке.

Также компания фигурировала в уголовных производствах по совладельцам бизнеса. В частности несколько раз задерживали Бориса Кауфмана с подозрением в коррупционных схемах.

Что еще нужно знать о табачном бизнесе в Украине?

Недавно на Полтавщине разоблачили нелегальную схему по производству сигарет и алкоголя. Во время обысков нашли 38 тонн табачного сырья, 250 тысяч пачек сигарет, более 6 литров алкоголя и 190 тысяч поддельных акцизных марок. Бюджет Украины недополучил до 16 миллионов гривен налогов из-за незаконной деятельности. Кроме организатора, подозрения за подпольное производство и распространение подакцизных товаров получили еще 10 человек.

С октября 2025 года существует правило, по которому предприниматели, продающие подакцизные товары должны платить работникам суммы не менее установленного уровня. Зарплатные требования в 2026 году – 17 294 гривен или 12 970,5 гривен в зависимости от расположения бизнеса в областных центров.