Побоялись санкций: китайская компания отказалась собирать телевизоры в России

Завод китайской TPV Technology в России прекратил производство телевизоров. К ним относятся Philips, Sony, Sharp и других брендов.

Китайские телевизоры в России

Китайский TPV Technology подтвердил, что производство на заводе в Шушарах в Ленинградской области приостановлено, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Пока не известна причина такого решения. Ранее завод выпускал до 3,5 миллиона телевизоров в год с 2011 года.

Из-за высокого риска вторичных санкций и незначительности рынка России для TPV Technology, китайская сторона прекратила прямые продажи в стране.

Проблемы с финансированием закупок компонентов, поставляемых из Китая, стали серьезной проблемой.