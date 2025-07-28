Temu может потерять до 6% оборота

Европейская комиссия заявила о серьезных нарушениях китайской онлайн-платформой Temu правил Закона ЕС о цифровых услугах (DSA). По предварительным выводам, Temu не обеспечивает надлежащего контроля за продажей нелегальной продукции на своей платформе.

ЕС расследует Temu?

Как сообщает регулятор, "тайные покупки", проведенные в рамках проверки, обнаружили высокую вероятность доступа к товарам, которые не соответствуют требованиям безопасности, в частности детских игрушек и мелкой электроники, передает 24 Канал.

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В случае подтверждения нарушения Temu грозит штраф до 6% от ее глобального годового оборота, который в 2024 году достиг 70,8 миллиардов долларов. Для компании это означает потенциальные санкции на миллиарды долларов и обязательное внедрение корректирующих мероприятий.

Что этому предшествовало?

Расследование продолжается с октября 2024 года и охватывает ряд возможных нарушений. Решение об официальном несоблюдении требований ожидается после завершения оценки.

Temu сейчас активно работает на рынке ЕС, имея около 92 миллионов активных пользователей в регионе из общей аудитории в 292 миллиона по всему миру.