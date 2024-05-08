В апреле количество чеков существенно увеличилось: о каких позитивных новостях это свидетельствует

По сравнению с январем покупатели товаров и услуг получили в среднем за день на 4 миллиона чеков больше в апреле. Это связывают с детенизацией торговли.

На сколько выросло количество чеков в апреле

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что количество чеков покупателям товаров и услуг в апреле выросло.

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Поэтому, в среднем за день было выдано на 4 миллиона больше расчетных документов больше, чем в январе.

Среднедневное количество чеков в 2024 году выросло почти на 4 миллиона штук – с 22,5 миллиона штук в январе до 26,2 миллиона штук в день в апреле,

– отмечает Гетманцев.

Он добавляет, что если количество чеков постоянно увеличивается, тогда торговля детенизируется. То есть налоги на армию растут.

Детенизация торговли

Как объясняет глава финансового комитета, увеличенное количество расчетных документов свидетельствует о постепенной детенизации торговли и положительном результате реформы фискализации. Кроме того, такая же тенденция фиксируется и по объемам ежедневной выручки.

Ежедневная средняя выручка выросла с 11 121,6 миллиона гривен в марте до 11 542,08 миллиона гривен в апреле,

– отмечает он.

Государственная налоговая служба за неполный 2023 год наложила 1,65 миллиарда гривен штрафов за нарушения при работе с регистраторами расчетных операций (РРО). Это втрое превышает аналогичный показатель за 2021 год.