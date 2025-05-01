Tesla ищет преемника Илона Маска – совет директоров начал официальный процесс

Совет директоров Tesla начал активный поиск нового генерального директора, который сможет заменить Илона Маска.

Что известно о замене Маска

Еще месяц назад, на фоне падения акций компании на 3,38% и роста беспокойства относительно политической активности Маска, в руководстве Tesla начались серьезные обсуждения относительно его возможной замены. Источники The Wall Street Journal сообщили, что совет уже привлек несколько рекрутинговых агентств, чтобы сформировать структурированный процесс поиска нового главы, передает 24 Канал.

Смотрите также Сколько денег потерял Илон Маск с начала 2025 года

Обсуждения усилились на фоне снижения продаж и прибыли компании, тогда как сам Маск все больше времени проводил в Вашингтоне.

Во время одной из встреч совет прямо выразил ожидания, что Маск должен вернуться к более активному управлению Tesla и заявить об этом публично. Бизнесмен, по словам источников, не возражал.

Маск пообещал сосредоточиться на Tesla

Вскоре после объявления о падении квартальной прибыли на 71% Маск пообещал инвесторам, что снова сосредоточится на работе в компании:

"Начиная со следующего месяца, я буду посвящать Tesla гораздо больше своего времени", – сказал он во время телефонной конференции.

Несмотря на это, совет директоров, в состав которого входит восемь человек, в частности соучредитель компании Джей Би Штраубель, уже тесно сотрудничает с одной из ведущих рекрутинговых фирм.

Заметьте. Повлияло ли публичное обязательство Маска на план совета - пока неизвестно. Также нет подтверждения, насколько сам Маск осведомлен о ходе поиска преемника. Комментариев от него по этому поводу пока не поступало.

Останется ли Маск возле Трампа

Тем временем, Маск продолжает активно участвовать в политической жизни США. Во время заседания правительства в среду бывший президент Дональд Трамп поблагодарил его за привлечение к государственным процессам:

"Вы знаете, что вас приглашают оставаться сколько угодно", – заявил Трамп. – "Думаю, он хочет вернуться домой к своим машинам".

Смена на посту генерального директора станет определяющим этапом для Tesla. Маск, который возглавляет компанию уже почти 20 лет, покинул пост председателя совета еще в 2018 году, однако сохранил ключевое влияние на стратегию и операционные решения.