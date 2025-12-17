Tesla обманывала людей в рекламе: какое наказание назначил суд

Tesla использовала ложную рекламу своих систем Autopilot и FSD (полностью автономное управление), ложно намекая, что они полностью автоматизированы. За это административный судья Калифорнии назначил компании наказание на 30 суток.

Как Tesla врала в рекламе?

Калифорнийское управление транспорта официально обвинило Tesla в ложной рекламе в 2022 году, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Смотрите также Давит политика Трампа: Ford отказывается от производства электрокаров

Тогда Департамент транспортных средств США заявил, что маркетинговые материалы Tesla по системам автопилота и полностью автономного управления предусматривали возможность автономного управления автомобилями, хотя на самом деле для этого нужен водитель за рулем, готовый в любой момент изменить направление движения или затормозить.

С тех пор Tesla изменила название своей премиальной опции помощи водителю на "Полное самостоятельное управление (под наблюдением)".

Умный потребитель, вероятно, поверит, что авто с полной возможностью самостоятельного управления может безопасно путешествовать без постоянного, нераздельного внимания водителя-человека. Это убеждение является ошибочным – как с технологической, так и с юридической стороны – что делает название "Полное самостоятельное управление" обманчивой,

– написал судья в решении.

Стив Гордон, директор агентства, заявил, что его агентство приняло решение судьи с измененным наказанием и теперь предоставит автопроизводителю Илона Маска возможность исправить любые обманчивые или запутанные заявления относительно его систем автопилота и FSD.

Если маркетинговые проблемы не будут решены в течение 60 дней, лицензии Tesla на продажу автомобилей в штате приостановят на 30 дней. Однако, по словам Гордона, прерывания деятельности заводов компании в штате не будет.

Новости Tesla