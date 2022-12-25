Tesla приостановила производство на своем заводе в Шанхае

Завод Tesla в Шанхае приостановил производство с 24 декабря. Таким образом, предприятие опередило предварительный план приостановки большинства работ в последнюю неделю декабря.

Почему завод Tesla в Шанхае остановился

Приостановка происходит из-за роста количества заболеваний COVID-19 после того, как Китай ослабил свою политику "нулевого уровня".

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Ранее компания по производству электромобилей сообщала, что планирует приостановить производство Model Y на заводе с 25 декабря по 1 января.

Сотрудники завода и поставщики болеют в рамках новой волны коронавируса, что создало проблемы для операций на прошлой неделе.

Шанхайский завод был сосредоточен на производстве моделей на экспорт в течение последней недели.

Tesla также борется с повышенным уровнем запасов, поскольку ее второй по величине рынок готовится к убыванию.

Считается, что шанхайский завод – самый важный производственный центр компании Илона Маска по производству электромобилей.

Приостановка заводом сборки Model Y в конце месяца будет частью сокращения запланированного производства примерно на 30% в декабре для наиболее продаваемой модели.