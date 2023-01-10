Покупатели требуют компенсации: Tesla резко снизила цены на электрокары в Китае

Те, кто раньше купил электроавтомобили Tesla Model 3 и Model Y от Tesla возмущены и требуют компенсации. Более того, они устроили протесты в автосалонах компании.

Однако в Tesla не планируют платить никакую денежную компенсацию тем, кто совершил покупку до скидок. 6 декабря компания объявила о скидках от 13 до 24%.

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Протесты в магазинах Tesla в Китае

Следовательно, около 200 недавних покупателей Tesla Model 3 и Model Y собрались в шанхайском салоне компании. Их встретила полиция вместе с представителями Tesla, на которой владельцы машин требовали от компании компенсировать разницу в цене.

Протесты также прошли в салонах и офисах продаж в других городах Китая. На одном из людей скандировали: "Верните деньги, возместите наши автомобили".

Покупатели, требующие от Tesla компенсацию, поскольку купили без скидок машины / Фото из соцсетей, которое опубликовал Reuters

Почему Tesla снизила цену

Представитель Tesla в Китае сообщил, что компания не планирует выплачивать компенсации клиентам, купившим машины до скидок. Также он игнорировал просьбу прокомментировать ситуацию с протестом.

Чтобы стимулировать продаж и поддерживать производство на своем заводе в Шанхае.

Для борьбы с конкурентами, чьи цены на электрокары значительно ниже.

Аналитики утверждают, что такой шаг Tesla, вероятно, повысит упавшие в декабре продажи и заставит других производителей электромобилей также снизить цены в условиях падения спроса крупнейшему рынку электромобилей в мире – на китайском.