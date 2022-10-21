Автопроизводители планируют потратить на электромобили более 1 триллиона долларов до 2030 года

Передовые мировые автопроизводители намерены потратить около 1,2 триллиона долларов к 2030 году на разработку и производство миллионов электромобилей. В сумму также входит производство аккумуляторов и ресурсов.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на открытые данные и прогнозы, опубликованные компаниями. Согласно информации Benchmark Mineral Intelligence, чтобы поддерживать беспрецедентный уровень производства электрокаров, автопроизводители и их партнеры до 2030 года намерены выпустить аккумуляторы общей емкостью 5,8 тераватт-часов.

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Большие планы производителей электромобилей

В гонке по поставленным целям лидирует компания Tesla, исполнительный директор которой Илон Маск объявил дерзкий план по созданию 20 миллионов электрокаров в 2030 году. Для такого количества электрических авто понадобится аккумуляторных батарей на около 3 тераватт-часов.

Хотя Tesla не раскрыла детальных планов по расходам, такой рост – это 13-кратное увеличение производства против 1,5 миллиона автомобилей, которые компания надеется продать по итогам текущего года. Отмечается, что такой рост обойдется автопроизводителю в несколько сотен миллиардов долларов.

Немецкая Volkswagen, хоть и отстает от Tesla, также имеет амбициозные планы на 2030 год, нацелившись инвестировать более 100 миллиардов долларов в создание глобального портфеля электрокаров и новых аккумуляторных гигафабрик в Европе и Северной Америке.

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Между тем, Toyota Motor заявила о намерениях инвестировать 70 миллиардов долларов в электромобили и производство больших объемов аккумуляторов. В последний год десятилетия японский автогигант рассчитывает продать не менее 3,5 миллиона аккумуляторных электрических моделей авто.

Ford Motor, в свою очередь, продолжает увеличивать затраты на выпуск новых электрокаров – сейчас они достигают 50 миллиардов долларов. Вместе с партнерами компания нацелена изготовить аккумуляторы общей емкостью 240 гигаватт-часов, поскольку в 2030 году стремится достичь показателя производства электрокаров в около 3 миллиона единиц.

А вот Mercedes-Benz выделила более 47 миллиардов долларов на разработку и производство электрических авто, где почти две трети инвестиции пойдут на увеличение общей емкости аккумуляторов до более чем 200 гигаватт-часов.

К слову, инвестируют средства в производство электрокаров и другие игроки автомобильного рынка. Так, по данным Reuters, BMW, Stellantis и General Motors к 2030 году планируют вложить в развитие отрасли не менее 35 миллиардов долларов.