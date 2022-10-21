Про це пише видання Reuters з посиланням на відкриті дані та прогнози, опубліковані компаніями. За інформацією Benchmark Mineral Intelligence, щоб підтримувати безпрецедентний рівень виробництва електрокарів, автовиробники та їхні партнери до 2030 року мають намір випустити акумуляторів загальною місткістю 5,8 терават-годин.

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Великі плани виробників електромобілів

У перегонах щодо поставлених цілей лідирує компанія Tesla, виконавчий директор якої Ілон Маск оголосив зухвалий план зі створення 20 мільйонів електрокарів у 2030 році. Для такої кількості електричних авто знадобиться акумуляторних батарей на близько 3 терават-годин.

Хоча Tesla не розкрила детальних планів щодо витрат, таке зростання – це 13-кратне збільшення виробництва проти 1,5 мільйона авто, які компанія сподівається продати за підсумками поточного року. Зазначається, що таке зростання обійдеться автовиробнику у декілька сотень мільярдів доларів.

Німецька Volkswagen, хоч і відстає від Tesla, також має амбітні плани на 2030 рік, націлившись інвестувати понад 100 мільярдів доларів у створення глобального портфеля електрокарів та нових акумуляторних гігафабрик в Європі та Північній Америці.

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Тим часом Toyota Motor заявила про наміри інвестувати 70 мільярдів доларів в електромобілі та виробництво більших обсягів акумуляторів. В останній рік десятиліття японський автогігант розраховує продати не менше ніж 3,5 мільйона акумуляторних електричних моделей авто.

Ford Motor, своєю чергою, продовжує збільшувати витрати на випуск нових електрокарів – наразі вони сягають 50 мільярдів доларів. Разом з партнерами компанія націлена виготовити акумулятори загальною місткістю 240 гігават-годин, оскільки у 2030 році прагне досягти показника виробництва електрокарів у близько 3 мільйони одиниць.

А ось Mercedes-Benz виділила понад 47 мільярдів доларів на розробку та виробництво електричних авто, де майже дві третини інвестиції підуть на збільшення загальної місткості акумуляторів до понад 200 гігават-годин.

До слова, інвестують кошти у виробництво електрокарів й інші гравці автомобільного ринку. Так, за даними Reuters, BMW, Stellantis та General Motors до 2030 року планують вкласти у розвиток галузі не менше ніж 35 мільярдів доларів.