Компания Tesla предоставила Илону Маску самый большой компенсационный пакет в истории. Судебная тяжба длилась несколько лет.

Рекордная компенсация для Маска

Компенсационный пакет, который компания Tesla должна была выплатить Илону Маску, был альтернативой гарантированной зарплаты. Его размер должен был зависеть от капитализации бизнеса и других показателей.

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В результате в 2018 году совет директоров Tesla выписал Маску премию за производительность в размере 55 миллиардов долларов. Это самая большая выплата компенсации в истории публичных рынков.

Почему инвесторы пошли в суд

Ричард Торнетт, один из инвесторов компании, сразу пошел в суд. Он заявил, что инвесторы ничего не знали о том, что компенсационный план составил сам Маск. Кроме того, на момент выплаты компенсации Илон контролировал совет директоров, куда входили его друзья и бизнес-партнеры.

Торнетт считал действия Маска незаконными и попросил суд отменить решение о выплате космической премии.

Фемида огласила решение

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Судья Кэтлин МакКормик стала на сторону истцов. Решение о предоставлении Илону компенсационного пакета отменено. По мнению судьи, ключевые директора были в сговоре с Маском, поэтому говорить об их независимости не приходится.

Tesla отчаянно нуждалась в Маске, чтобы достичь успеха на следующем этапе развития, но этот факт не оправдывает самый большой план компенсации в истории публичных рынков,

– говорится в решении судьи.

Реакция Маска и падение в рейтинге миллиардеров

Дело рассматривалось в штате Делавэр, где в то время была зарегистрирована компания. После решения суда Маск написал на своей странице в Х такую "рекомендацию":

Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр.

Теперь он хочет перенести компанию в Техас, как ранее перерегистрировал Х из Делавэра в Неваду. Эти два штата гарантируют больше защиты от исков инвесторов, и Маск хочет уберечь себя от подобного опыта в будущем.

Если Илон не выиграет апелляцию, то не получит 55 миллиардов и упадет с первой строчки рейтинга миллиардеров Bloomberg на третью.