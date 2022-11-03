Чтобы сократить расходы: Tesla закрыла свой первый шоурум в Китае

Изготовитель электромобилей Tesla закрыл свой флагманский выставочный зал в престижном торговом центре Китая. Источники знакомые с ситуацией связали это по сокращению розничных расходов в компании.

Tesla закрыла выставочный зал

В Tesla подтвердили агентство Reuters закрытие выставочного зала в престижном торговом центре Parkview Green в центре Пекина. Там рассказали, что переместили магазин в другой торговый центр под названием Raffles City.

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Магазин Tesla в Parkview Green был открыт в 2013 году.

Он стал первым магазином Tesla в Китае, который был отремонтирован и расширен в 2018 году.

Но следует отметить, что новый шоурум компании по изготовлению электромобилей значительно меньше и был открыт в середине октября.

Почему Tesla рассматривает закрывает магазины

Tesla владеет и управляет более чем 200 торговыми точками по всей стране, которые демонстрируют модели и устраивают тест-драйвы для потенциальных покупателей.

В сентябре в Tesla сообщали, что рассматривают возможность закрытия некоторых выставочных залов в роскошных торговых центрах, например в Пекине. В компании это объяснили низкой посещаемостью на фоне ограничений COVID.

Tesla также планирует уделять больше внимания магазинам в менее дорогих пригородных районах, поскольку работает над достижением цели генерального директора Илона Маска по улучшению обслуживания клиентов.

Следовательно, в Tesla нанимают техников и другой персонал для обслуживания в Китае. Сайт компании по подбору персонала показал 305 вакансий в сфере услуг.

Большинство магазинов Tesla в Китае не предлагают услуги по ремонту или техническому обслуживанию и расположены в местах с высокой арендной платой и ограниченным пространством.

За первые девять месяцев 2022 года Tesla продала 318 151 автомобиль в Китае, что на 55% больше, чем в 2021 году. Например, общая продажа электромобилей и гибридов выросла на 113,2%. Такие данные были озвучены в Китайской ассоциации легковых автомобилей.