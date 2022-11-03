Чтобы сократить расходы: Tesla закрыла свой первый шоурум в Китае
Источник:Reuters
Изготовитель электромобилей Tesla закрыл свой флагманский выставочный зал в престижном торговом центре Китая. Источники знакомые с ситуацией связали это по сокращению розничных расходов в компании.
Tesla закрыла выставочный зал
В Tesla подтвердили агентство Reuters закрытие выставочного зала в престижном торговом центре Parkview Green в центре Пекина. Там рассказали, что переместили магазин в другой торговый центр под названием Raffles City.
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- Магазин Tesla в Parkview Green был открыт в 2013 году.
- Он стал первым магазином Tesla в Китае, который был отремонтирован и расширен в 2018 году.
Но следует отметить, что новый шоурум компании по изготовлению электромобилей значительно меньше и был открыт в середине октября.Интересный факт! Tesla владеет и управляет более чем 200 торговыми точками по всей стране, которые демонстрируют модели и устраивают тест-драйвы для потенциальных покупателей.
Почему Tesla рассматривает закрывает магазины
В сентябре в Tesla сообщали, что рассматривают возможность закрытия некоторых выставочных залов в роскошных торговых центрах, например в Пекине. В компании это объяснили низкой посещаемостью на фоне ограничений COVID.
Tesla также планирует уделять больше внимания магазинам в менее дорогих пригородных районах, поскольку работает над достижением цели генерального директора Илона Маска по улучшению обслуживания клиентов.
- Следовательно, в Tesla нанимают техников и другой персонал для обслуживания в Китае. Сайт компании по подбору персонала показал 305 вакансий в сфере услуг.
- Большинство магазинов Tesla в Китае не предлагают услуги по ремонту или техническому обслуживанию и расположены в местах с высокой арендной платой и ограниченным пространством.