Tesla закрила виставкову залу

У Tesla підтвердили агентству Reuters закриття виставкового залу у престижному торговому центрі Parkview Green у центрі Пекіна. Там розповіли, що перемістили магазин до іншого торгового центру під назвою Raffles City.

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  • Магазин Tesla у Parkview Green був відкритий у 2013 році.
  • Він став першим магазином Tesla у Китаї, який було відремонтовано та розширено у 2018 році.

Але слід зауважити, що новий шоурум компанії з виготовлення електромобілів суттєво менший й був відкритий у середині жовтня.

Чому Tesla закриває магазини

У вересні в Tesla повідомляли, що розглядають можливість закриття деяких виставкових залів у розкішних торгових центрах, наприклад, у Пекіні. У компанії це пояснили низькою відвідуваністю на тлі COVID-обмежень.

Tesla також планує приділяти більше уваги магазинам у менш дорогих приміських районах, оскільки працює над досягненням мети генерального директора Ілона Маска щодо покращення обслуговування клієнтів.