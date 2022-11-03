Tesla закрила виставкову залу

У Tesla підтвердили агентству Reuters закриття виставкового залу у престижному торговому центрі Parkview Green у центрі Пекіна. Там розповіли, що перемістили магазин до іншого торгового центру під назвою Raffles City.

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Магазин Tesla у Parkview Green був відкритий у 2013 році.

Він став першим магазином Tesla у Китаї, який було відремонтовано та розширено у 2018 році.

Але слід зауважити, що новий шоурум компанії з виготовлення електромобілів суттєво менший й був відкритий у середині жовтня.

Цікавий факт! Tesla володіє та керує більш ніж 200 торговими точками по всій країні, які демонструють моделі та влаштовують тест-драйви для потенційних покупців.

Чому Tesla закриває магазини

У вересні в Tesla повідомляли, що розглядають можливість закриття деяких виставкових залів у розкішних торгових центрах, наприклад, у Пекіні. У компанії це пояснили низькою відвідуваністю на тлі COVID-обмежень.

Tesla також планує приділяти більше уваги магазинам у менш дорогих приміських районах, оскільки працює над досягненням мети генерального директора Ілона Маска щодо покращення обслуговування клієнтів.

Відтак у Tesla наймають техніків та інший персонал для обслуговування у Китаї. Вебсайт компанії з підбору персоналу показав 305 вакансій у сфері послуг.

Більша частина магазинів Tesla у Китаї не пропонують послуги з ремонту чи технічного обслуговування та розміщені у місцях з високою орендною платою та обмеженим простором.

Варте уваги! За перші девʼять місяців 2022 року Tesla продала 318 151 автомобіль у Китаї, що на 55% більше, ніж у 2021 році. Наприклад, загальний продаж електромобілів та гібридів зріс на 113,2%. Такі дані озвучили у Китайській асоціації легкових автомобілів.