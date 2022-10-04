Феномен "тихого увольнения": что это за тренд и как он стал популярен среди сотрудников компаний

Соцсетями распространяется тренд quiet quitting, или же дословно – "тихое увольнение". Это не всегда фактическое увольнение с работы, а подход к труду, когда сотрудник отказывается выполнять дополнительные задания и работать сверхурочно.

Эксперты отмечают, что появление и растущая популярность такого феномена – не случайность. В последние годы в обществе усиливалось разочарование в идеях, что компетентность и полная отдача являются гарантией успеха, карьерного роста и увеличения зарплаты. Что такое "тихое увольнение" и как тренд получил популярность – рассказываем дальше.

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Что предполагает quiet quitting

"Тихое увольнение" предполагает поведение работника, когда он выполняет только те задачи, которых требует его должностная инструкция, и ничего больше. Сотрудник по-прежнему ходит на работу, однако работает исключительно в пределах своих обязанностей.

Сторонники движения не помогают с дополнительными задачами, не выполняют указания руководства, которые не предусмотренные трудовым договором, не отвечают на звонки и не проверяют электронную почту в нерабочее время.

Как возник тренд

На рынок труда по всему миру значительно повлияла пандемия COVID-19. Стремительный ритм жизни требовал отдыха, а локдауны частично дали возможность побыть дома и работать в более или менее спокойном режиме. Эксперты отмечают, что такая ситуация и заложила фундамент для появления движения против так называемой "культуры суеты".

Тренд "тихого увольнения" начал активно распространяться после появления в тикток видео от пользователя @zaidleppelin. В нем автор объясняет, что работа – это только часть жизни человека.

Ценность человека не определяется его работоспособностью,

– заявляет автор вирусного видео.

Истории поклонников движения "тихого увольнения"

Джорджия Гедсби из Девона, что в Великобритании, работала в компании, которая занимается розничной торговлей товаров для дома. 24-летняя девушка часто работала сверхурочно и не получала никакой доплаты. По словам Джорджии, нагрузка была огромной, и она часто отрабатывала около 60 часов в неделю.

Я обратилась к руководству с просьбой о компенсациях. Мне обещали прибавку, однако дальше слов дело не пошло. Я чувствовала себя униженной,

– рассказала британка.

Поэтому девушка начала отказываться от работы, которая не отвечала ее должностным обязанностям. Как результат, Джорджия получила критику в свою сторону и обвинения руководством в лени. Однако британке было безразлично. В конце концов Джорджия уволилась с работы окончательно.

Джорджия уволилась с работы после упреков руководства / Фото BBC

В то же время, Эмма О'Браян из Лондона ушла с должности личной помощницы после того, как ей также отказали в повышении зарплаты. 31-летняя женщина несколько недель пыталась убедить своего босса платить ей больше, однако впоследствии получила окончательное "нет".

Моя нагрузка росла, а во время пандемии я вообще заботилась обо всем коллективе. Это стало последней каплей. После этого я ограничилась чисто своими обязанностями,

– вспоминает женщина.

Так продолжалось целый год, после чего Эмма окончательно ушла из компании.

Эмма в течение года отказывалась работать сверхурочно / Фото BBC

Что о тренде говорят эксперты

Не все эксперты по карьерному развитию и офисному этикету разделяют принципы сторонников "тихого увольнения".

С таким подходом вы никогда не добьетесь успеха. "Тихое увольнение" – это выполнять минимум, который от вас требуют, и довольствоваться позицией посредственности,

– считает эксперт по офисному этикету Патти Эсаи.

Она отмечает, что рост и повышение зарплаты получают те, чей уровень усилий гарантирует развитие, а минимальные усилия этого не демонстрируют.

Однако некоторые эксперты подчеркивают, что феномен "тихого увольнения" может стать полезным толчком двигаться дальше. В частности, карьерный тренер Джоан Меллон рассказывает, что множество ее клиентов уже выбрали такой путь.

У каждого в определенный момент жизни случается "тихое увольнение". Однако, в конце концов, это может быть признаком, что пора двигаться дальше,

– отмечает Меллон.