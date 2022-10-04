Експерти зазначають, що поява й зростаюча популярність такого феномену – не випадковість. Останніми роками у суспільстві посилювалось розчарування в ідеях про те, що компетентність та повна віддача є гарантією успіху, кар'єрного зростання та збільшення зарплати. Що таке "тихе звільнення" й як тренд отримав популярність – розповідаємо далі.

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Що передбачає quiet quitting

"Тихе звільнення" передбачає поведінку працівника, коли він виконує тільки ті завдання, яких вимагає його посадова інструкція, й нічого більше. Співробітник, як і раніше, ходить на роботу, проте працює винятково у межах своїх обов'язків.

Прихильники руху не допомагають з додатковими завданнями, не виконують вказівок керівництва, що не передбачені трудовим договором, не відповідають на дзвінки і не перевіряють електронну пошту у неробочий час.

Як виник тренд

На ринок праці по всьому світу значно вплинула пандемія COVID-19. Стрімкий ритм життя вимагав відпочинку, а локдауни частково дали можливість побути вдома й працювати у більш-менш спокійному режимі. Експерти зазначають, що така ситуація й заклала підвалини для появи руху проти так званої "культури метушні".

Тренд "тихого звільнення" почав активно ширитись після появи у тікток відео від користувача @zaidleppelin. У ньому автор пояснює, що робота – це лише частина життя людини.

Цінність людини не визначається її працездатністю,

– заявляє автор вірусного відео.

Історії прихильників руху "тихого звільнення"

Джорджія Гедсбі з Девона, що у Великій Британії, працювала у компанії, яка займається роздрібною торгівлею товарів для дому. 24-річна дівчина часто працювала понаднормово й не отримувала жодної доплати. За словами Джорджії, навантаження було величезним, й вона часто відпрацьовувала близько 60 годин на тиждень.

Я звернулась до керівництва з проханням про компенсації. Мені обіцяли надбавку, проте далі слів права не пішла. Я почувалася приниженою,

– розповіла британка.

Тому дівчина почала відмовлятися від роботи, яка не відповідала її посадовим обов'язкам. Як результат, Джорджія отримала критику у свій бік та звинувачення керівництвом у ледарстві. Проте британці було байдуже. Зрештою Джорджія звільнилась з роботи остаточно.

Джорджія звільнилась з роботи після докорів керівництва / Фото BBC

Водночас, Емма О'Браєн з Лондона пішла з посади особистої помічниці після того, як їй також відмовили у підвищенні зарплати. 31-річна жінка кілька тижнів намагалася переконати свого боса платити їй більше, проте згодом отримала остаточне "ні".

Моє навантаження зростало, а під час пандемії я взагалі дбала про весь колектив. Це стало останньою краплею. Після цього я обмежилась суто своїми обов'язками,

– згадує жінка.

Так тривало впродовж цілого року, після чого Емма остаточно пішла з компанії.

Емма протягом року відмовлялась працювати понаднормово / Фото BBC

Що про тренд кажуть експерти

Не всі експерти з кар'єрного розвитку та офісного етикету поділяють принципи прихильників "тихого звільнення".

З таким підходом ви ніколи не досягнете успіху. "Тихе звільнення" – це виконувати мінімум, який від вас вимагають, і задовольнятися позицією посередності,

– вважає експертка з офісного етикету Патті Есаї.

Вона зазначає, що кар'єрний зріст та підвищення зарплати отримують ті, чий рівень зусиль гарантує розвиток, а мінімальні зусилля цього не демонструють.

Проте деякі експерти підкреслюють, що феномен "тихого звільнення" може стати корисним поштовхом рухатись далі. Зокрема, кар'єрна тренерка Джоан Меллон розповідає, що безліч її клієнтів вже обрали такий шлях.

У кожного у певний момент життя трапляється "тихе звільнення". Проте, зрештою, це може бути ознакою, що настав час рухатись далі,

– зазначає Меллон.