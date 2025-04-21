В России работы нет: фонд дочери Путина финансирует открытие ИТ-компаний в Индии

Фонд "Иннопрактика", который возглавляет Екатерина Тихонова –дочь российского диктатора Владимира Путина, откроет технологический хаб в столице Индии. Его цель - поддержка российских ІТ-компаний за пределами страны на фоне краха экспорта после начала полномасштабной войны против Украины.

Сеть формата БРИКС+

В фонде заявили, что уже создали аналогичную структуру в Китае, а также ведут переговоры о запуске таких площадок в ОАЭ, Бразилии и ЮАР. Формально речь идет о развитии сети в рамках формата БРИКС+, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Технохабы позиционируют как пространства для объединения ИТ-специалистов для разработки новых продуктов, продвижения технологий и расширения присутствия российских компаний на внешних рынках.

В России пришел в упадок ИТ-рынок

Согласно данным Центробанка России, экспорт российского программного обеспечения с 2021 года обвалился почти вчетверо – с 7,4 миллиардов долларов до 1,9 миллиардов долларов в 2024-м.

Причина – потеря основных рынков США и ЕС. Несмотря на попытки переориентироваться на "дружественные" страны, компенсировать эти потери не удалось.

Влияние войны

Фонд Тихоновой имеет мощную поддержку российских государственных структур и корпораций, в частности Роснефти, Газпрома, Ростеха, ВТБ и Сколково.

После вторжения России в Украину США ввели персональные санкции против дочерей Путина, отметив, что их деятельность напрямую связана с поддержкой российской армии и оборонного комплекса.