Владелец TikTok вкладывает 20 миллиардов долларов в ИИ: что из этого выйдет

Компания ByteDance Ltd, разработчик популярной социальной сети TikTok, намерена привлечь кредит на сумму около 20 миллиардов долларов. Если сделка будет заключена, она станет крупнейшим офшорным заимствованием в истории компании.

На что TikTok потратит кредит

Китайский гигант ищет финансирование на фоне масштабного расширения своих инвестиций в сферу искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

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Это будет крупнейший офшорный кредит компании на тот момент, когда она увеличивает инвестиции в искусственный интеллект.

Предположительно, он может быть рассчитан на три года с возможностью продления срока до пяти лет. В то же время окончательные условия сделки пока не сформированы, а переговоры находятся на ранней стадии.

В целом известно, что в последние годы ByteDance активно включилась в глобальную борьбу технологических компаний за лидерство в сфере ИИ:

Компания рассматривает возможность увеличения своих капитальных затрат примерно до 70 миллиардов долларов в этом году.

Основная часть этих средств может быть направлена на расширение дата-центров и развитие другой инфраструктуры, необходимой для работы ИИ-систем.

Если экономическая ситуация и условия ведения бизнеса останутся благоприятными, в следующем году эти расходы могут вырасти ещё больше — до 100 миллиардов долларов.

Таким образом, из-за стремительного роста спроса на ИИ-решения компании вынуждены вкладывать огромные суммы в дата-центры, вычислительные мощности и разработку новых продуктов. В то же время такие многомиллиардные заимствования показывают, что технологический сектор готовится к долгосрочному противостоянию.

К слову, пока одни технологические гиганты планируют развитие искусственного интеллекта, другие готовят план спасения. Компания Anthropic представила масштабную программу подготовки к возможным последствиям развития искусственного интеллекта для рынка труда.

Мы не стремимся к сокращению рабочих мест. Мы работаем над тем, чтобы предотвратить это или минимизировать его. Определённый уровень сокращения, хотя мы не можем сказать, насколько, может быть неотъемлемым следствием технологии, и наша обязанность — подготовиться к нему и отреагировать на него,

– пояснили в Anthropic.

Известно, что у компании есть три различных предложения: одно для мира с 5% безработицей, одно с 10% безработицей и одно с так называемой "беспрецедентной безработицей" в 25%.