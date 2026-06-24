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Бизнес Актуальные новости Власник TikTok хоче поставити 20 мільярдів доларів на ШІ: що з цього вийде
24 июня, 15:32
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Владелец TikTok вкладывает 20 миллиардов долларов в ИИ: что из этого выйдет

Альбина Ковпак

Компания ByteDance Ltd, разработчик популярной социальной сети TikTok, намерена привлечь кредит на сумму около 20 миллиардов долларов. Если сделка будет заключена, она станет крупнейшим офшорным заимствованием в истории компании.

На что TikTok потратит кредит

Китайский гигант ищет финансирование на фоне масштабного расширения своих инвестиций в сферу искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

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Это будет крупнейший офшорный кредит компании на тот момент, когда она увеличивает инвестиции в искусственный интеллект.

Предположительно, он может быть рассчитан на три года с возможностью продления срока до пяти лет. В то же время окончательные условия сделки пока не сформированы, а переговоры находятся на ранней стадии.

В целом известно, что в последние годы ByteDance активно включилась в глобальную борьбу технологических компаний за лидерство в сфере ИИ:

  • Компания рассматривает возможность увеличения своих капитальных затрат примерно до 70 миллиардов долларов в этом году.
  • Основная часть этих средств может быть направлена на расширение дата-центров и развитие другой инфраструктуры, необходимой для работы ИИ-систем.
  • Если экономическая ситуация и условия ведения бизнеса останутся благоприятными, в следующем году эти расходы могут вырасти ещё больше — до 100 миллиардов долларов.

Таким образом, из-за стремительного роста спроса на ИИ-решения компании вынуждены вкладывать огромные суммы в дата-центры, вычислительные мощности и разработку новых продуктов. В то же время такие многомиллиардные заимствования показывают, что технологический сектор готовится к долгосрочному противостоянию.

К слову, пока одни технологические гиганты планируют развитие искусственного интеллекта, другие готовят план спасения. Компания Anthropic представила масштабную программу подготовки к возможным последствиям развития искусственного интеллекта для рынка труда.

Мы не стремимся к сокращению рабочих мест. Мы работаем над тем, чтобы предотвратить это или минимизировать его. Определённый уровень сокращения, хотя мы не можем сказать, насколько, может быть неотъемлемым следствием технологии, и наша обязанность — подготовиться к нему и отреагировать на него,
– пояснили в Anthropic.

Известно, что у компании есть три различных предложения: одно для мира с 5% безработицей, одно с 10% безработицей и одно с так называемой "беспрецедентной безработицей" в 25%.

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