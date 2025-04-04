TikTok грозит штраф в 500 миллионов евро
- ByteDance, владелец TikTok, грозит штраф в 500 миллионов евро за незаконную передачу данных европейских пользователей в Китай.
- Комиссия по защите данных Ирландии планирует объявить о штрафе до конца апреля после расследования, которое выявило нарушение GDPR.
Компания ByteDance, которая владеет TikTok, может получить штраф в 500 миллионов евро из-за незаконной передачи данных европейских пользователей в Китай.
Расследование продолжалось с 2021 года
По данным собеседников агентства, Комиссия по защите данных Ирландии (DPC), которая регулирует деятельность технологических компаний в ЕС, планирует объявить о штрафе до конца апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает 24 Канал.
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Расследование, которое длилось с 2021 года, выявило, что ByteDance нарушила Общие правила защиты данных ЕС (GDPR), отправив инженерам в Китае информацию о европейских пользователях TikTok.
TikTok уже получал штрафы в Европе
В сентябре 2023 года TikTok оштрафовали на 345 миллионов евро за нарушение правил в отношении личных данных детей. Meta (Facebook) тогда получила штраф в 1,2 миллиарда евро за аналогичные нарушения.
Amazon вынуждена была заплатить 746 миллионов евро из-за жалоб на хранение персональных данных.
Заметьте. Тем временем в США 5 апреляистекает крайний срок, до которого ByteDance должна была найти американского владельца для TikTok. Если этого не произойдет, платформа может столкнуться с блокировкой на территории США.