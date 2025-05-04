TikTok получил рекордный штраф за утечку данных в Китай
- Ирландский регулятор оштрафовал TikTok на 530 миллионов евро за нарушение правил обработки персональных данных.
- TikTok обвинили в незаконной передаче данных пользователей из Европейской экономической зоны в Китай без достаточных гарантий безопасности.
Ирландский регулятор по защите данных оштрафовал TikTok на 530 миллионов евро (более 600 миллионов долларов) за нарушение правил обработки персональной информации. Компанию обвинили в незаконной передаче данных пользователей из Европейской экономической зоны работникам в Китае без достаточных гарантий безопасности.
В чем обвинили TikTok
Расследование проводила Ирландская комиссия по защите данных (DPC), которая контролирует соблюдение Общего регламента защиты данных (GDPR) TikTok'ом в пределах ЕС, сообщает CNBC, информирует 24 Канал.
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В частности, регулятор установил, что TikTok:
- не обеспечил надлежащего уровня защиты данных, которые доступны работникам компании в Китае;
- не смог доказать, что данные защищены на уровне, эквивалентном европейскому;
- не оценил риски потенциального доступа китайских властей к персональной информации.
"TikTok не смог гарантировать и продемонстрировать, что переданные данные остаются защищенными согласно европейским стандартам", – заявил заместитель комиссара DPC Грэм Дойл.
Заметьте. Регулятор обязал компанию в течение 6 месяцев привести свою политику обработки данных в соответствие с законодательством ЕС. В противном случае TikTok запретят передавать персональные данные в Китай.