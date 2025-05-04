TikTok получил рекордный штраф за утечку данных в Китай

Ирландский регулятор по защите данных оштрафовал TikTok на 530 миллионов евро (более 600 миллионов долларов) за нарушение правил обработки персональной информации. Компанию обвинили в незаконной передаче данных пользователей из Европейской экономической зоны работникам в Китае без достаточных гарантий безопасности.

В чем обвинили TikTok Расследование проводила Ирландская комиссия по защите данных (DPC), которая контролирует соблюдение Общего регламента защиты данных (GDPR) TikTok'ом в пределах ЕС, сообщает CNBC, информирует 24 Канал. Смотрите также "Исключено в обозримом будущем": почему США и Китай приостановили соглашение по TikTok В частности, регулятор установил, что TikTok: не обеспечил надлежащего уровня защиты данных, которые доступны работникам компании в Китае;

не смог доказать, что данные защищены на уровне, эквивалентном европейскому;

не оценил риски потенциального доступа китайских властей к персональной информации. "TikTok не смог гарантировать и продемонстрировать, что переданные данные остаются защищенными согласно европейским стандартам", – заявил заместитель комиссара DPC Грэм Дойл. Заметьте. Регулятор обязал компанию в течение 6 месяцев привести свою политику обработки данных в соответствие с законодательством ЕС. В противном случае TikTok запретят передавать персональные данные в Китай.