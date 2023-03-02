Тиньков и другие российские олигархи умоляют Великобританию снять санкции, – Bloomberg

Так называемые оппозиционеры и критики властей в России требуют от ЕС и Великобритании снять санкции с тех олигархов, которые не поддерживают войну против Украины. Некоторые даже предлагают выплатить компенсацию Украине.

Россияне пытаются оспорить санкции

Многие олигархи оспаривают правовую основу для включения их в западные санкционные списки. Однако следует заметить, что еще ни одному не удалось избавиться от санкций. Также некоторые отправляют письма и заявления в британский МИД.

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Ряд российских так называемых оппозиционеров, как Ходорковский и Волков, считают, что из санкционных списков должны быть исключены те, кто критикует Кремль и не поддерживает войну в Украине.

Леонид Волков лоббировал европейских, британских и американских чиновников, чтобы расширить санкции и внести в список всех чиновников и помощников Кремля. Он считает, что для дестабилизации Путина, Запад должен определить четкие критерии, согласно которым отдельные лица можно исключить из санкционного списка, если они осуждают войну и готовы выплатить ущерб Украине.

С каких олигархов умоляют снять санкции

Все просят за Тилькова

В Европейской комиссии ответили, что санкции будут ослаблены, когда Россия выведет свои войска из Украины и прекратит войну.

Так, например, российский бизнесмен Михаил Ходорковский на этой неделе направил письмо в МИД Великобритании с призывом снять санкции с российского олигарха Олега Тинькова.

Я считаю, что решение наложить на него санкции было неправильным. Снятие санкций должно быть очень четко связано с отходом общества от этого режима и его агрессивной войны

– сказал Ходорковский в интервью, ссылаясь на неоднократную критику Тиньковым правительства Путина.

Волков также заметил, что обращался в британский МИД с призывом снять санкции с Тинькова. По его мнению, это стало стимулом для других российских олигархов прекратить поддерживать Путина.

Тиньков обратился в британский МИД

Российский олигарх Олег Тиньков тоже на этой неделе официально подал заявление в МИД Великобритании, чтобы его исключили из санкционных списков.

Я поддерживаю решение правительства Великобритании применить санкции к людям, которые поддерживают Путина или способствуют войне. Жаль, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не против всех россиян, а только против тех, кто поддерживает Путина и его вторжение,

– говорится в заявлении Тинькова.

Оппозиционеры также озабочены и Фридманом

В МИД Великобритании отметили, что не комментируют отдельные санкции, а каждое попавшее под санкции физическое или юридическое лицо имеет право обжаловать свое назначение, и для этого существует четкий законный путь.

Также российские оппозиционеры призвали к смягчению санкций для других российских олигархов, также критиковавших войну, хотя и менее сдержанно. Речь, в частности, о Михаиле Фридмане.

Дмитрий Муратов призвал ЕС пересмотреть санкции против Фридмана из-за его инвестиций в Украину и его дружбы с покойным российским оппозиционером Борисом Немцовым, застреленным под Кремлем в 2015 году.

Кто еще "заслуживает" снятия санкций

Фридман 28 февраля 2022 публично осудил войну как "трагедию", заявив, что "война никогда не может быть ответом", но отказался от прямой критики Путина.

Леонид Волков считает, что санкции Запад и Великобритания должны ослабить в отношении Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. По его мнению, они никак не связаны с Путиным и не должны отвечать за его преступления.

В то же время Ходорковский подчеркнул, что олигархи, стремящиеся к ослаблению санкций, должны осудить не только войну, но и Путина и объявить о поддержке территориальной целостности Украины. По его словам, Фридман выполнил только первое из этих условий.