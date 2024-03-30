На Тисе могут построить порт с терминалом – на какой стадии проект

В Украине хотят построить новый речной порт. Соответствующий амбициозный проект планируют воплотить на Закарпатье.

Новый речной порт на Тисе

Предприятие "Администрация речных портов" обратилось к Закарпатской ОВА с просьбой выделить земельный участок на берегу Тисы. Цель – строительство речного порта с мультимодальным терминалом.

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Если проект удастся воплотить, то появится возможность организовать через Тису международные перевозки к большим рекам.

– это комплекс, который используется для погрузки, разгрузки, хранения грузов и тому подобное. Такие объекты также будут на территории железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных портов.

Речной порт и мультимодальный терминал станут первыми объектами такого типа в пределах Закарпатья. Его важность для международных перевозок для страны и нашего края в частности трудно переоценить,

– рассказал Мирослав Билецкий, первый заместитель председателя ОВА.

Сейчас идет изучение документальной базы, проблемных вопросов и налаживается коммуникация всех структур. Следующий шаг – разработка стратегии, которая позволит как можно скорее воплотить проект в реальность.