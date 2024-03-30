Новий річковий порт на Тисі
Підприємство "Адміністрація річкових портів" звернулося до Закарпатської ОВА з проханням виділити земельну ділянку на березі Тиси. Мета – будівництво річкового порту з мультимодальним терміналом.
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Якщо проєкт вдасться втілити, то з'явиться нагода організувати через Тису міжнародні перевезення до більших річок.
Річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об’єктами такого типу в межах Закарпаття. Його важливість для міжнародних перевезень для країни і нашого краю зокрема важко переоцінити,
– розповів Мирослав Білецький, перший заступник голови ОВА.
Зараз триває вивчення документальної бази, проблемних питань та налагоджується комунікація усіх структур. Наступний крок – розробка стратегії, яка дозволить якомога швидше втілити проєкт у реальність.