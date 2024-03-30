Новий річковий порт на Тисі

Підприємство "Адміністрація річкових портів" звернулося до Закарпатської ОВА з проханням виділити земельну ділянку на березі Тиси. Мета – будівництво річкового порту з мультимодальним терміналом.

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Якщо проєкт вдасться втілити, то з'явиться нагода організувати через Тису міжнародні перевезення до більших річок.

Мультимодальний термінал – це комплекс, який використовується для навантаження, розвантаження, зберігання вантажів тощо. Такі об'єкти також будуть на території залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів.

Річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об’єктами такого типу в межах Закарпаття. Його важливість для міжнародних перевезень для країни і нашого краю зокрема важко переоцінити,

– розповів Мирослав Білецький, перший заступник голови ОВА.

Зараз триває вивчення документальної бази, проблемних питань та налагоджується комунікація усіх структур. Наступний крок – розробка стратегії, яка дозволить якомога швидше втілити проєкт у реальність.