Новый речной порт на Тисе
Предприятие "Администрация речных портов" обратилось к Закарпатской ОВА с просьбой выделить земельный участок на берегу Тисы. Цель – строительство речного порта с мультимодальным терминалом.
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Если проект удастся воплотить, то появится возможность организовать через Тису международные перевозки к большим рекам.
Речной порт и мультимодальный терминал станут первыми объектами такого типа в пределах Закарпатья. Его важность для международных перевозок для страны и нашего края в частности трудно переоценить,
– рассказал Мирослав Билецкий, первый заместитель председателя ОВА.
Сейчас идет изучение документальной базы, проблемных вопросов и налаживается коммуникация всех структур. Следующий шаг – разработка стратегии, которая позволит как можно скорее воплотить проект в реальность.