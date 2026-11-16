"АТБ", Энергоатом и Укрнафта увеличили выручку: сколько заработали крупнейшие компании Украины

За девять месяцев 2026 года крупные украинские компании получили 11,25 триллиона гривен выручки. При этом доля прибыльных предприятий за год сократилась, а некоторые большие игроки зафиксировали миллиардные убытки.

Какие компании получили наибольшую выручку в 2026 году

37 188 украинских компаний представили финансовую отчетность за три квартала 2026 года. Это предприятия, которые отчитались как за девять месяцев 2025 года, так и за аналогичный период текущего года и имели выручку от 100 миллионов гривен, пишет Опендатабот.

По состоянию на середину ноября в эту категорию вошли 9 532 компании. Наибольшую выручку среди украинских компаний получили:

"Д.Трейдинг" – 264,99 миллиарда гривен. Компания занимается торговлей электроэнергией. "Энергоатом" – 222,49 миллиарда гривен. "АТБ-Маркет" – 208,13 миллиарда гривен. "Укрнафта" – 128,71 миллиарда гривен. "ДЛС" – 98,97 миллиарда гривен. Компания специализируется на оптовой торговле табачными изделиями.

Топ-10 компаний по выручке / инфографика Опендатабот

Какие компании заработали больше всего, а какие понесли убытки

Несмотря на общий рост выручки, доля прибыльных предприятий сократилась. За девять месяцев 2026 года прибыль получили 7 692 компании. Это 81% от проанализированной выборки, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 85%.

В то же время общая сумма прибыли этих предприятий выросла на 4% – до 646,72 миллиарда гривен. Наибольшую прибыль за три квартала получили:

"Укргидроэнерго" – 12,66 миллиарда гривен;

"Киевстар" – 10,98 миллиарда гривен;

"Леса Украины" – 10,66 миллиарда гривен.

Топ-10 компаний по прибыли / инфографика Опендатабот

Однако не все большие компании смогли завершить отчетный период с положительным финансовым результатом. Наибольший убыток на данный момент зафиксирован у "АрселорМиттал Кривой Рог" – 49,44 миллиарда гривен.

В пятерку компаний с наибольшими убытками также вошли:

"Укрэнерго" – 18,09 миллиарда гривен;

Укрзализныця – 9,71 миллиарда гривен;

"Киевтеплоэнерго" – 7,23 миллиарда гривен;

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины – 6,88 миллиарда гривен.

Таким образом, рост совокупной выручки большого бизнеса не означает, что финансовые результаты улучшились у всех компаний. Доля предприятий, работающих с прибылью, за год снизилась на четыре процентных пункта.