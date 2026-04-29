В Украине арестовали торговые марки HBO: это связано с известным сериалом

В Украине бушует скандал в отношении компании "HBO". Дело в том, что торговую марку арестовали из-за неуплаты компенсации за сериал "Чернобыль".

Что известно о скандале в отношении большой и популярной компании?

Подробно о событиях рассказали в юридической фирме Mamunya IP.

Сообщение заявилось на странице Facebook в понедельник, вечером 27 апреля. Украинцам напомнили, что в воскресенье, 26 апреля, была годовщина аварии на Чернобыльской АЭС – 40 лет.

А еще в 2019 году вышел мини-сериал "Чернобыль" производства компании HBO. В нем изобразили события, которые связаны с Чернобыльской трагедией. В частности показали и личную историю Людмилы Игнатенко и ее мужа – пожарного Василия Игнатенко. Это просто герои киноленты, а еще и реальные люди.

В чем же заключается проблема? В 2020 году к адвокатам фирмы обратилась Mamunya IP та самая Людмила Игнатенко. Она рассказала, что не предоставляла разрешения на использование ее имени и имени ее покойного мужа в фильме.

Более того, компания показала сцены с участием персонажа с ее именем, которые не соответствуют действительности и ценностям Людмилы.

Обратите внимание! В соответствии с Гражданским кодексом Украины, использование имен реальных лиц в произведениях недокументального характера без их согласия запрещено.

Согласно информации, компания согласилась представлять интересы Людмилы Игнатенко в украинских судах. Таким образом, еще в 2020 году подали иск, в частности, против компании HBO.

Судебное разбирательство длилось более 5 лет. Оно завершилось в ноябре 2025 года постановлением Верховного Суда. Он подтвердил нарушение права Людмилы Игнатенко на использование ее имени и присудил в ее пользу 500 тысяч гривен морального ущерба.

Но компания HBO не выполнила решение суда и не выплатила компенсацию.

Дело в том, что в этом месяце в рамках исполнительного производства по этому делу частный исполнитель Андрей Авторгов наложил арест на зарегистрированные в Украине торговые марки HBO,

– сообщили в компании.

Важно! Следующий шаг – это выставление на продажу торговых марок.

Медиа "Суспільне Культура" пообщалось с адвокатом Людмилы Игнатенко Александром Мамуней. Он рассказал, что создатели сериала отрицали нарушения.

Более того, они уверяли, что проект имеет документальный характер. Однако никаких доказательств этого не предоставили.

Кассационный суд в частности подтвердил то, что создатели "Чернобыля" нарушили право Людмилы Игнатенко. Но есть важный нюанс: суд считает удаление сцен сериала "не объективно оправданным и пропорциональным".

Александр Мамуня – представитель Людмилы Игнатенко – отметил, что после решения Верхового Суда прошло уже пять месяцев. После публикации постановления суда представители HBO связались с Мамуней и заявили, что желают выполнить его в добровольном порядке. Но компенсация средств так и не поступила.

Адвокат рассказал, что сначала в HBO заявили, что реквизиты, предоставленные Игнатенко, сомнительные. Компания попросила открыть новый счет.

Представители HBO сообщили, что платеж может занять до 30 дней. Но даже после этого срока деньги не поступили. И даже по обновленным реквизитам.

В апреле Мамуня напомнил адвокатам HBO о компенсации, на что снова получил ответ о том, что предоставленные им реквизиты подозрительные,

– пишет издание.

По мнению адвоката, HBO придерживается такой позиции из-за того, что они не имеют активов в Украине. Еще ожин важный фактор – чем дольше откладывается решение, тем больше девальвирует гривна. То есть уменьшается сумма компенсации.

Сейчас Александр Мамуни уверен, что арест активов подтолкнет компания к действиям.

Какие есть еще новости по известным компаниям?

Акционеры компании Warner Bros. одобрили соглашение об объединении с компанией Paramount. Окончательное завершение сделки стоит ожидать в 3 квартал 2026 года (то есть с июля по сентябрь). Общая сумма приобретения (вместе с долгами) составляет более 111 миллиардов долларов. Стоимость акций составила 31 доллар за одну штуку.

В то же время компания Netflix повысила тарифы. Они выросли на все виды подписок. Новые цены актуальны уже с 26 марта, но для новых пользователей. Согласно информации, действующие подписчики увидят новые тарифы несколько позже – их будут сообщать за месяц до применения новых тарифов. Однако никаких изменений в подписках, кроме стоимости, нет.