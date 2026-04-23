Что известно о сделке Warner и Paramount?

О том, какое решение приняли акционеры на собрании 23 апреля, говорится в материале The Wall Street Journal.

На специальном внеочередном собрании акционеры Warner Bros. в большинстве поддержали соглашение об объединении с Paramount.

В компании ожидают, что сделку окончательно удастся закрыть в третьем квартале 2026 года. Сейчас же решение должно пройти регуляторные согласования. Это связано с тем, что объединяются два крупных бизнеса, в частности киностудии и телестудии. То есть ряд кабельных сетей сможет контролировать только одна структура.

В частности известно, что слияние компаний может существенно повлиять на сферу развлечений. В то же время, как отмечает АР, окончательное соглашение изменит даже Голливуд и медиаландшафт в целом.

Что известно о деталях сделки?

Издание дополнительно сообщает о стоимости акций. На совещании согласовали продажу по 31 доллару за акцию. Общая сумма приобретения вместе с долгами компании составляет более 111 миллиардов долларов.

Также известно, что генеральный директор Warner Bros. Discovery прокомментировал решение акционеров, как то, что означает "еще одну ключевую веху на пути к завершению этой исторической сделки".

Зато в Paramount отмечают, что надеются на завершение сделки в ближайшие месяцы и ждут "реализацию создания медиа- и развлекательной компании следующего поколения".

