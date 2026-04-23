Що відомо про угоду Warner і Paramount?

Про те, яке рішення ухвалили акціонери на зібранні 23 квітня, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

На спеціальних позачергових зборах акціонери Warner Bros. у більшості підтримали угоду про об'єднання з Paramount.

У компанії очікують, що угоду остаточно вдасться закрити в третьому кварталі 2026 року. Нині ж рішення має пройти регуляторні погодження. Це пов'язано з тим, що об'єднуються дві великі бізнеси, зокрема кіностудії та телестудії. Тобто низку кабельних мереж зможе контролбвати лише одна структура.

Зокрема відомо, що злиття компаній може суттєво вплинути на сферу розваг. Водночас, як зазначає АР, остаточна угода змінить навіть Голлівуд та медіаландшафт у цілому.

Що відомо про деталі угоди?

Видання додатково повідомляє про вартість акцій. На нараді узгодили продаж по 31 долару за акцію. Загальна сума придбання разом із боргами компанії становить понад 111 мільярдів доларів.

Також відомо, що генеральний директор Warner Bros. Discovery прокоментував рішення акціонерів, як те, що означає "ще одну ключову віху на шляху до завершення цієї історичної угоди".

Натомість у Paramount зазначають, що сподіваються на завершення угоди в найближчі місяці та чекають на "реалізацію створення медіа- та розважальної компанії наступного покоління".

