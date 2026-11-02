Тысячи торговых марок в Украине до сих пор принадлежат россиянам, – аналитики

В Украине по-прежнему действуют более 234 тысяч торговых марок, и часть из них до сих пор связана с российскими и белорусскими владельцами. Стало известно, сколько компаний имеют санкционные связи, и какие большие бизнес-группы владеют портфелями торговых марок.

Сколько торговых марок в Украине принадлежат россиянам

78% действующих торговых марок принадлежат украинским владельцам. Об этом говорится в исследовании YouControl.

Среди иностранных стран по количеству владельцев лидируют США, Кипр, Швейцария и Великобритания. В то же время российские и белорусские владельцы по-прежнему присутствуют в списке:

1 299 торговых марок принадлежат российским физическим или юридическим лицам;

312 торговых марок имеют среди владельцев граждан или компании из Беларуси.

Всего с 1992 года по сентябрь 2026 года в Украине зарегистрировали почти 394 тысячи торговых марок. По состоянию на 1 октября 2026 года действующими оставались более 234 тысяч из них.

Какие компании и бизнес-группы владеют торговыми марками

Крупнейшие портфели торговых марок сосредоточены в компаниях, работающих в пищевой промышленности, телекоммуникациях и фармацевтике. Больше всего компаний-владельцев зарегистрировано в Киеве и Киевской области.

Аналитики также проверили связи компаний с корпоративными группами, представленными в системе YouControl. В 2 030 таких групп входят 4 774 компании из исследуемой выборки – это 22 % от ее общего количества.

В то же время связи не являются взаимоисключающими: одна компания может входить в несколько корпоративных групп, а одна группа – объединять несколько компаний, владеющих торговыми марками. По количеству компаний-владельцев в исследовании лидируют следующие группы:

"Систем Капитал Менеджмент (СКМ)" – 64 компании; "Приват" – 60 компаний; "Драгон Капитал" – 34 компании; "Истван" и "Группа ДФ" – по 30 компаний.

Особое внимание аналитики обратили на санкционные связи ключевых лиц двух бизнес-групп.

Ключевые фигуры двух из этих корпоративных групп находятся под санкциями СНБО: из "Приват" – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, из "Групп ДФ" – Дмитрий Фирташ,

– отмечается в исследовании.

Какие владельцы торговых марок связаны с санкциями

Среди украинских компаний, владеющих действующими торговыми марками, 163 имеют связи с санкциями. Речь идет не только о юридических лицах, непосредственно включенных в санкционные списки, но и о компаниях, связанных с подсанкционными участниками, акционерами, конечными бенефициарными владельцами или руководителями:

В частности, ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" владеет 112 действующими торговыми марками. В то же время его акционер – кипрская компания "Интернэшнл Дистрибьюшн Системз Лимитед" – находится под санкциями СНБО.

Еще один пример – ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", которому принадлежат две торговые марки. Компания принадлежит бывшему народному депутату Украины Тарасу Козаку, который находится под санкциями, а само юридическое лицо непосредственно внесено в санкционный список СНБО.

Сколько украинских компаний имеют российский след

По данным YouControl, 159 украинских компаний – владельцев действующих торговых марок – имеют в структуре собственности представителей России.

Среди приведенных в исследовании примеров:

ЧАО "Вимм-Билль-Данн Украина", которое владеет 45 торговыми марками. Его акционером является российская компания "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания". ООО "Омнифарма Киев", в портфель которого входят 19 торговых марок. Среди учредителей или участников компании указана гражданка России Наталья Филатова.

Кроме того, еще 110 компаний из исследуемой выборки входят в состав международных холдингов или групп, среди участников которых есть юридические лица, зарегистрированные в России.

Аналитики приводят пример ООО "Сандора", которое входит в перечень дочерних компаний PepsiCo, Inc. Среди прочих компаний в этом списке есть и российские юридические лица – согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по состоянию на 27 декабря 2025 года.