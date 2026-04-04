Что стоит знать о торговой марке?

Владельцем торговой марки может быть как физическое или юридическое лицо, так и несколько из них одновременно. Детали рассказали в Дия.Бизнес.

Зарегистрированная ТМ (®) дает владельцу исключительное право на использование, в том числе и возможность запрещать конкурентам применять ее для соответствующих товаров или услуг. Кроме того, это открывает путь к продаже франшизы и получению регулярного дохода, а еще является условием для регистрации домена в зоне UA.

В Украине, как и в других странах, можно зарегистрировать одну или несколько ТМ и использовать их в своей коммерческой деятельности.

Регистрация происходит по выбранным классам Международной классификации товаров и услуг, которая насчитывает 45 категорий. ТМ можно оформить как в одном, так и в нескольких классах, однако целесообразно выбирать только те, что действительно соответствуют вашей деятельности.

Важно! Процедура регистрации длится ориентировочно 18 – 24 месяца от даты подачи заявки. Поэтому позаботиться об этом стоит заранее – еще до выхода на широкий рынок и того, как вложите значительные средства в продвижение товаров или услуг под определенной ТМ.

Как зарегистрировать торговую марку в Украине?

Шаг №1 – Выбор классов МКТУ

Обратите внимание, что количество выбранных классов влияет на общую стоимость процедуры. Например, за подачу электронной заявки на регистрацию черно-белой ТМ в одном классе и на одного заявителя, придется оплатить 3 тысячи гривен, а каждый дополнительный класс обойдется в дополнительные 3 тысячи гривен к общей сумме.

Кроме того, размер государственной пошлины за выдачу свидетельства для заявителя-резидента Украины составляет 85 гривен, а сбор за публикацию об этом – 600 гривен.

Шаг №2 – Проверка (поиск) ТМ

Также перед подачей документов стоит проверить марку на уникальность, в чем помогут Специальная информационная система Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций, а также Глобальная база данных брендов Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Шаг №3 – Подготовка и подача документов

Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя, отправив документы по почте (заказным письмом) или онлайн через систему СЕВ ЗЕС.

Необходимо указать информацию о заявителе, изображение и его краткое описание, перечень классов МКТУ, а также прикрепить подтверждение уплаты государственной пошлины.

Шаг №4 – Экспертиза заявки

После УКРНОИСИ проведет формальную и квалификационную экспертизы, проверив соответствие ТМ условиям предоставления правовой охраны.

Шаг №5 – Регистрация ТМ и получение свидетельства

В случае успешного результата нужно оплатить госпошлину за выдачу свидетельства о регистрации ТМ, а также сбор за публикацию об этом.

Интересно! Ранее СМИ сообщали, что украинский президент в 2025 году зарегистрировал еще две торговые марки – "Зеленский" и "Zelenskyy", которые можно использовать для широкого перечня товаров и услуг, например аксессуаров, пищевых продуктов и тому подобное.



Кроме того, Владимир Зеленский является владельцем более 60 похожих марок, среди которых "Слуга народа", "Страна У", "Квартал 95", "Лига смеха", "Рассмеши комика", "Киев вечерний" и другие.