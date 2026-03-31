Президент 17 сентября стал владельцем торговых марок "Зеленский" и "Zelenskyy". Об этом сообщили в "Главком".

Что известно о декларации Зеленского за 2025 год?

Зарегистрированные марки можно использовать для широкого перечня товаров и услуг. В частности это могут быть аксессуары, пищевые продукты и даже огнестрельное оружие.

Вниманию! Торговая марка – это уникальное обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других. Они зарегистрированы в законодательном порядке и защищаются авторским правом. Это может быть что угодно: слова, цифры или изображения.

Свидетельства на эти торговые марки будут действовать до 22 сентября 2032 года. Глава государства также является владельцем более 60 похожих марок, таких как:

"Слуга народа";

"Страна У";

"Квартал 95";

"Лига смеха";

"Рассмеши комика";

"Киев вечерний".

Также за 2025 год Зеленский задекларировал:

336 тысяч гривен зарплаты;

2,12 миллиона гривен дохода от предоставления имущества в аренду;

4,18 миллиона гривен дохода от погашения ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа).

Глава государства хранит на банковском счете 1,8 миллиона гривен, 357,1 тысячи евро и 38,1 тысячи гривен. В наличности Зеленский держит 595 тысяч долларов, 97, 9 тысяч гривен и 1 тысячу евро.

