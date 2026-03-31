Президент 17 вересня став власником торгівельних марок "Зеленський" і "Zelenskyy". Про це повідомили в "Главком".

Що відомо про декларацію Зеленського за 2025 рік?

Зареєстровані марки можна використати для широкого переліку товарів і послуг. Зокрема це можуть бути аксесуари, харчові продукти та навіть вогнепальна зброя.

До уваги! Торгівельна марка – це унікальне позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших. Вони зареєстровані в законодавчому порядку та захищаються авторським правом. Це може бути будь-що: слова, цифри або зображення.

Свідоцтва на ці торгівельні марки діятимуть до 22 вересня 2032 року. Глава держави також є власником понад 60 схожих марок, таких як:

"Слуга народа";

"Країна У";

"Квартал 95";

"Ліга сміху";

"Розсміши коміка";

"Київ вечірній".

Також за 2025 рік Зеленський задекларував:

336 тисяч гривень зарплати;

2,12 мільйона гривень доходу від надання майна в оренду;

4,18 мільйона гривень доходу від погашення ОВДП (Облігації внутрішньої державної позики).

Глава держави зберігає на банківському рахунку 1,8 мільйона гривень, 357,1 тисячі євро й 38,1 тисячі гривень. У готівці Зеленський тримає 595 тисяч доларів, 97, 9 тисяч гривень й 1 тисячу євро.

