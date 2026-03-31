Президент 17 вересня став власником торгівельних марок "Зеленський" і "Zelenskyy". Про це повідомили в "Главком".
Дивіться також "Або країну рятуєте, або про вибори думаєте": чому Рада в кризі, а депутати не голосують за закони влади
Що відомо про декларацію Зеленського за 2025 рік?
Зареєстровані марки можна використати для широкого переліку товарів і послуг. Зокрема це можуть бути аксесуари, харчові продукти та навіть вогнепальна зброя.
До уваги! Торгівельна марка – це унікальне позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших. Вони зареєстровані в законодавчому порядку та захищаються авторським правом. Це може бути будь-що: слова, цифри або зображення.
Свідоцтва на ці торгівельні марки діятимуть до 22 вересня 2032 року. Глава держави також є власником понад 60 схожих марок, таких як:
- "Слуга народа";
- "Країна У";
- "Квартал 95";
- "Ліга сміху";
- "Розсміши коміка";
- "Київ вечірній".
Також за 2025 рік Зеленський задекларував:
- 336 тисяч гривень зарплати;
- 2,12 мільйона гривень доходу від надання майна в оренду;
- 4,18 мільйона гривень доходу від погашення ОВДП (Облігації внутрішньої державної позики).
Глава держави зберігає на банківському рахунку 1,8 мільйона гривень, 357,1 тисячі євро й 38,1 тисячі гривень. У готівці Зеленський тримає 595 тисяч доларів, 97, 9 тисяч гривень й 1 тисячу євро.
Який дохід був у Зеленського за 2024 рік?
Згідно з декларацією за 2024 рік, доходи глави держави та членів його сім'ї склали 15 мільйонів 286 тисяч 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8 мільйонів 585 тисяч 532 гривні.
В ОП уточнили, що доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду.