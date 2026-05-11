Володимир Зеленський прокоментував майбутній обмін полоненими за підсумками доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова. Той днями мав зустріч зі Стівом Вітфкоффом і Джаредом Кушнером.

Коли буде масштабний обмін полоненими?

За словами глави держави, комунікація з представниками США відбувається фактично щодня.

Президент підкреслив важливість того, що Вашингтон продовжує залишатися у дипломатії, і зокрема виступив посередником у питанні про обмін полоненими.

На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані,

– повідомив політик.

Також він висловив сподівання, що американська сторона допоможе реалізувати цю домовленість.

Нагадаємо, що 8 травня стало відомо про те, що Київ і Москва погодилися на триденне перемир'я, а також обмін полоненими. Володимир Зеленський підкреслив, що саме в обмін на можливість звільнити з російської неволі тисячі українців Київ дозволив провести агресору парад у тиші.