Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Какая декларация Зеленского за 2024 год

На сайте ОП указано, что доход семьи президента Украины по сравнению с предыдущим годом увеличился. Это произошло благодаря восстановлению поступления полной суммы арендных платежей.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2024 год. Согласно декларации за прошлый год, доходы главы государства и членов его семьи составили 15 миллионов 286 тысяч 193 гривны, в частности доход от погашения ОВГЗ – 8 миллионов 585 тысяч 532 гривны,

– сказано в сообщении.