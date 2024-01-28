В 2021 году доходы президента и его семьи составляли 10, 8 миллионов гривен, а в 2022 году– 3, 7 миллионов. Об этом говорится в его декларации.

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Доходы начали сокращаться в 2021 году

Согласно декларации, в 2021 году доходы Зеленского и членов его семьи составляли 10 миллионов 824 тысяч 507 гривен. В частности, доход от продажи ОВГЗ– 5 миллионов 359 тысяч 600 гривен.

В 2021 году доходы президента преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности сумма составляла 5 миллионов 464 тысячи 907 гривен.

Доход семьи президента в 2021 году тоже сократился на 11 миллионов 922 тысячи 320 гривен. Остаток денежных средств семьи Зеленского к концу 2021 года также уменьшился.

Владимиру Зеленскому до сих пор принадлежат торговые марки. В частности, в 2021 году закончился процесс регистрации 22 торговых марок, который начался до его каденции в качестве президента.

В декларации за 2022 год говорится, что доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 692 683 гривен.

Доходы семьи президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России против нашей страны.,

– отметили в пресс-службе.

Остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2022 сократился почти на 1 миллион 800 тысяч гривен.

Детали декларации

В декларации содержится подробная информация о предметах собственности президента и его семьи. Кроме этого, в документе задекларирована заработная плата, которую он и его жена получали в "Квартале". В частности, Елена Зеленская получала зарплату в размере 264 000 гривен, а президент от этой компании получил 4000 гривен дохода роялти.

Что такое роялти Оплата использования предмета интеллектуальной собственности.

Кроме этого, Владимир Зеленский получил зарплату в размере 336000 гривен.

К тому же задекларированы два легковых автомобиля. Владимиру Зеленскому принадлежит Land Rover стоимостью 4 693 990 гривен, а Елене Зеленской– Mersedes-benz, который стоит 1830637 гривен.

Рада проголосовала за публичное открытие е-деклараций