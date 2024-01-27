По словам Зеленского, в январе у Украины есть семь положительных результатов. Главное, конечно, то, что украинцы стойко выдерживают все испытания, а мир признает это и готов помочь. Например, передав "дефицитные вещи" на "Рамштайне".

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Какие победы Украина одержала в январе: мнение Зеленского

Несмотря на разные вызовы и много сложностей, Украине удалось сохранить международное внимание к нашей, украинской битве за независимость. Удалось придать нашему государству еще больше устойчивости – именно того, что является главным доводом в международной коммуникации. То, на что вы способны. То, что вы способны выдержать. То, через что вы способны пройти. Мир обращает внимание на стойких и смелых,

– высказался он.

Позитив №1. Соглашение с Соединенным Королевством о безопасности

Президент назвал соглашение о безопасности с Великобританией амбициозным. В то же время оно является тем, на что следует равняться в работе с другими партнерами, своеобразным ориентиром.

Переговоры о новых договорах по безопасности продолжаются, причем не только с европейскими государствами. Это будут двусторонние документы на выполнение декларации безопасности "Группы семи".

Позитив №2. Перезагрузка с Польшей

Фактически в этом месяце наши команды, Украины и Польши, перезагрузили отношения. И есть хорошее понимание друг друга, есть четкие ориентиры – что важно для наших обществ, для наших интересов безопасности,

– так высказался президент о налаживании отношений.

Он добавил: Польша присоединилась к декларации безопасности "Группы семи", теперь там уже 32 страны.

Позитив №3. Украина готовится вступить в ЕС

В настоящее время началась содержательная подготовка к началу переговоров – процесс скрининга украинского законодательства". В ходе этого ЕС официально оценит, насколько украинские правовые акты соответствуют праву Евросоюза.

"Уже есть понимание графика встреч, всех последующих необходимых шагов. И важно, чтобы правительственная команда Украины была достаточно мобилизована для этой работы: Украина заинтересована в максимальных результатах в отношениях с Европой именно в этом году, какие только возможны", – рассказал глава государства.

Позитив №4. Швейцария готовит мирный саммит

Ранее эта страна организовала встречу советников насчет Формулы мира. Теперь есть договоренность по организации первого Саммита мира на уровне лидеров.

"Идут очень активные контакты по этому поводу. Действительно сильная история – готовим ее", – заметил президент.

Позитив №5. Оборонные пакеты для Украины

Есть за месяц неплохая динамика. Конечно, нуждаемся в большем, чтобы добиться контроля в небе и больших возможностей на земле, прежде всего артиллерийских. Но, как бы нам ни было сложно, мы имеем поставки и артиллерии, и ракет, и боеприпасов для ПВО. Я благодарен каждой стране, которая поддерживает наших воинов, защиту украинских жизней. Уже сотни российских ракет и дронов сбиты за этот месяц. И продолжаем работу с партнерами. Ждем соответствующего решения Соединенных Штатов Америки – это критически важно,

– высказался Зеленский.

Он также поблагодарил все страны, анонсировавшие новые пакеты поддержки на встрече в формате "Рамштайн". В общей сложности их девять, "и, в частности, некоторые дефицитные вещи для нашей обороны".

На февраль готовят еще больше договоренностей с партнерами.

Позитив №6. Работа по конфискации российских активов

Благодаря коммуникации с партнерами по этому вопросу за январь Украина приблизилась "к решению, в котором нуждаемся, которое будет справедливым".

"Все российские активы – активы самого государства-террориста и связанных с ним лиц, – которые есть в различных юрисдикциях и заморожены, должны работать для защиты от российской же агрессии. Они должны быть конфискованы. И мы делаем все, чтобы это решение было содержательно подготовлено в ближайшее время. Я благодарю каждого и каждую, кто помогает нам продвигать этот механизм восстановления справедливости", – подчеркнул Зеленский.

Позитив №7. Готовят новые санкции от ЕС против россиян

Украине нужен новый санкционный пакет от Евросоюза, и его уже готовят. Вместе с новыми шагами, "чтобы ограничить российскую способность обходить санкции".

Каждое проявление давления на Россию – это приближение мира. Каждое проявление помощи Украине – это защита жизни. Я благодарен всем, кто с Украиной!

– подытожил президент.