В 2025 году Зеленский зарегистрировал 2 торговые марки
Президент Украины Владимир Зеленский подал декларацию за 2025 год. Лидер страны стал владельцем еще 2 торговых марок.
Президент 17 сентября стал владельцем торговых марок "Зеленский" и "Zelenskyy". Об этом сообщили в "Главком".
Что известно о декларации Зеленского за 2025 год?
Зарегистрированные марки можно использовать для широкого перечня товаров и услуг. В частности это могут быть аксессуары, пищевые продукты и даже огнестрельное оружие.
Вниманию! Торговая марка – это уникальное обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других. Они зарегистрированы в законодательном порядке и защищаются авторским правом. Это может быть что угодно: слова, цифры или изображения.
Свидетельства на эти торговые марки будут действовать до 22 сентября 2032 года. Глава государства также является владельцем более 60 похожих марок, таких как:
- "Слуга народа";
- "Страна У";
- "Квартал 95";
- "Лига смеха";
- "Рассмеши комика";
- "Киев вечерний".
Также за 2025 год Зеленский задекларировал:
- 336 тысяч гривен зарплаты;
- 2,12 миллиона гривен дохода от предоставления имущества в аренду;
- 4,18 миллиона гривен дохода от погашения ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа).
Глава государства хранит на банковском счете 1,8 миллиона гривен, 357,1 тысячи евро и 38,1 тысячи гривен. В наличности Зеленский держит 595 тысяч долларов, 97, 9 тысяч гривен и 1 тысячу евро.
Согласно декларации за 2024 год, доходы главы государства и членов его семьи составили 15 миллионов 286 тысяч 193 гривны, в частности доход от погашения ОВГЗ – 8 миллионов 585 тысяч 532 гривны.
В ОП уточнили, что доходы семьи Владимира Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду.