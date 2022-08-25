Французская TotalEnergies принимает участие в поставках горючего для российских истребителей, – СМИ

Французский нефтяной гигант TotalEnergies владеет почти 50% российского предприятия "Тернефтегаз". То же в свою очередь поставляет газовый конденсат для производства авиагорючего, которое, вероятно, использовали российские истребители в Украине.

TotalEnergies поддерживает войну в Украине

Нефтяной гигант TotalEnergies не только владеет 49% российского предприятия, способствующего циничной войне в Украине, но и продолжает деятельность в стране-агрессоре. Французская TotalEnergies оправдывает свое присутствие в россии экспортом газа в Европу. Однако это единственная деятельность компании в стране-агрессоре.

Читайте также Что такое GEO Pay и почему им следует пользоваться уже сейчас Доход TotalEnergies в России Французский нефтяной гигант в партнерстве с российским "Новатеком" управляет месторождением, из которого добывают газовый конденсат. После превращения в керосин этот конденсат используется для заправки российских боевых самолетов, участвующих в войне в Украине. Компания получает доход от продажи газового конденсата, который после превращения в керосин (гас – 24 канал) заправляет российские самолеты, бомбящие Украину,

– говорится в материале французского издания.

Согласно информации, которой владеет французское издание, авиатопливо перевозили на две базы Военно-воздушных сил россии – Морозовскую и Мальчево. На этих военных базах размещается эскадрилья многоцелевых боевых самолетов типа Су.

Эти самолеты могли наносить авиаудары по гражданским в Украине.

Авиаудары по гражданскому населению, включая Мариуполь, предположительно, были нанесены военными самолетами с военных баз в этих регионах, заявили в Amnesty International.

За период с февраля по июль из газового месторождения в Сибири на базы в Морозовске и Воронеже было отправлено 40 тысяч тонн авиакеросина. Об этом говорится в данных портала Refinitiv.

Французская компания публично осудила российское вторжение в Украину, правда не перевела текст на русский язык. А также заявила, что "не участвует в принятии решений о добыче конденсата "Новатек" и "не контролирует его продаж". Однако все еще владеет значительной частью негосударственных российских компаний. Новатек - 19,4%, Ямал СПГ - 20" %, Арктик СПГ 2 – 10%, ТерНефтеГаз – 49%.