Эстония против России: что заявило эстонское Минобороны

Мир активно отказывается от товаров из России. Под ограничения подпадают и те компании, которые распространяют свою продукцию на российской территории.

Какое решение приняли в Эстонии

В своем заявлении Министерство обороны Эстонии сообщило, что товары от производителей, которые до сих пор работают с россиянами, будут изъяты. Речь идет о торговых точках, находящихся на территории Сил обороны Эстонии и других отделов ведомства.

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По состоянию на теперь, ограничения касаются тех производителей, что внесены НАПК в список международных спонсоров войны. То есть в филиалах Минобороны Эстонии не будут продавать продукцию от:

PepsiCo;

Nestle;

Mondelēz International;

Unilever.

Также будет прекращена дистрибуция товаров от некоторых табачных компаний. Речь идет о Philip Morris International и Japan Tobacco International.

Почему такое решение было принято

Действия эстонцев объясняются просто. Ведь именно страны Прибалтики, ввиду агрессивных действий России, поддерживают Украину с начала полномасштабной войны.

Ханно Певкур Министр обороны Эстонии Многие западные компании прекратили свою деятельность в России, но все еще есть те, кто поддерживает российскую экономику и, соответственно, ее военную машину.

Отдельно Певкур отметил, что, что альтернатив указанным товарам есть много. Аналоги такой продукции есть как у местных, так и мировых производителей. А небольшие неудобства, которые возникают от этого отказа он считает незначительными, учитывая контекст.