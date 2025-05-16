"Терпели твои заводы в Китае": Трамп высказал претензии гендиректору Apple

Президент США Дональд Трамп сказал генеральному директору Apple Тиму Куку, что не хочет, чтобы компания производила свою продукцию в Индии. Он настаивает, чтобы Apple перенесла производство в США

Трамп заявил о проблемах с Тимом Куком

Похоже, американский лидер имел непростой разговор с Тимом Куком, информирует 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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У меня возникла небольшая проблема с Тимом Куком. Я сказал ему: "Друг, я относился к тебе очень хорошо, но теперь я слышу, что ты строишься по всей Индии. Я не хочу, чтобы ты строился в Индии,

– сказал Трамп.

Планы Apple

Apple планирует увеличить производство в Индии с целью изготавливать там около 25% всех iPhone в ближайшие годы. Сейчас около 90% этих смартфонов собираются в Китае.

"Я сказал Тиму: "Тим, смотри, мы относились к тебе очень хорошо, терпели все заводы, которые ты строил в Китае все эти годы, теперь ты должен строить для нас. Нас не интересует, что ты строишь в Индии, Индия может позаботиться о себе сама... Мы хотим, чтобы ты строил здесь", – пересказал свой разговор с гендиректором Apple Трамп.

При этом Трамп сказал, что Apple будет "увеличивать" свое производство в США, хотя деталей не раскрыл.

Справочно. Сейчас Apple производит в США только ноутбуки Mac Pro (в Калифорнии) и планирует запустить производство серверов для искусственного интеллекта Apple Intelligence в Техасе.