Трамп помиловал своего спонсора –бизнесмена, которого осудили за мошенничество

Бизнесмен Тревор Милтон, основатель стартапа по производству электрогрузовиков Nikola, должен был выплатить 700 миллионов долларов за мошенничество и обман инвесторов, но сделал пожертвование в размере 2 миллионов долларов на фонды Дональда Трампа и был помилован президентом до окончательного решения суда.

Милтона признали виновным в мошенничестве

По версии следствия, бизнесмен Тревор Милтон завышал стоимость акций своей компании, вводя в заблуждение инвесторов относительно важных аспектов ее деятельности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп озвучил дату продажи TikTok

В октябре 2022 года суд присяжных признал Милтона виновным в мошенничестве с ценными бумагами и банковскими счетами. В следующем году он был приговорен к 4 годам заключения.

Бизнесмена помиловали

О своем помиловании Милтон объявил в пресс-релизе, а Белый дом подтвердил эту информацию, пишет CNBC. Это произошло через 2 недели после того, как прокуроры требовали от суда обязать бизнесмена выплатить 680 миллионов долларов компенсации акционерам Nikola и 15,2 миллионов долларов жертве телефонного мошенничества.

Однако после помилования суд больше не имеет возможности принять решение о реституции.

Подробнее о махинациях бизнесмена

Согласно следствию, Милтон завышал ценность акций компании и дезинформировал инвесторов о достижениях Nikola, в частности, заявляя, что их электрогрузовик полностью функционирует, хотя это не соответствовало действительности.

В 2018 году Nikola обнародовала видео, на котором ее прототип грузовика Nikola One будто двигался самостоятельно. Однако прокуроры доказали, что на самом деле автомобиль просто катился с холма, а Милтон был причастен к созданию этого видео.

Расследование компании началось после публикации отчета аналитической фирмы Hindenburg Research, который привлек внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В 2020 году Nikola признала, что не заявляла о том, что грузовик двигался сам, хотя соответствующее видео было опубликовано на YouTube в ограниченном доступе.

"Теперь Милтон планирует выпустить документальный фильм, чтобы представить свою версию событий", – говорится в статье.

Милтон пожертвовал на кампанию Трампа существенную сумму

Известно, что Милтон значительно финансировал политические кампании, в частности сделал значительные пожертвования в пользу Трампа и его окружения. В сентябре он перечислил 750 тысяч долларов комитету MAHA Alliance, что связан с Робертом Ф. Кеннеди-младшим, министром здравоохранения США, а в октябре, незадолго до выборов, пожертвовал 920 тысяч долларов Комитету Трампа 47.

До 2024 года Милтон не делал крупных политических взносов, что подтверждается федеральными финансовыми отчетами.

Справочно. В первые месяцы второго срока Трамп помиловал сотни людей, включая около 1,5 тысяч осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Также на второй день после своего вступления в должность Трамп помиловал основателя площадки Silk Road, Росса Ульбрихта, который был приговорен к пожизненному заключению за отмывание денег, торговлю наркотиками и компьютерные преступления.