Мілтона визнали винним у шахрайстві

За версією слідства, бізнесмен Тревор Мілтон завищував вартість акцій своєї компанії, вводячи в оману інвесторів щодо важливих аспектів її діяльності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У жовтні 2022 року суд присяжних визнав Мілтона винним у шахрайстві з цінними паперами та банківськими рахунками. Наступного року він був засуджений до 4 років ув’язнення.

Бізнесмена помилували

Про своє помилування Мілтон оголосив у пресрелізі, а Білий дім підтвердив цю інформацію, пише CNBC. Це сталося через 2 тижні після того, як прокурори вимагали від суду зобов'язати бізнесмена виплатити 680 мільйонів доларів компенсації акціонерам Nikola і 15,2 мільйонів доларів жертві телефонного шахрайства.

Проте після помилування суд більше не має можливості ухвалити рішення про реституцію.

Детальніше про махінації бізнесмена

Згідно зі слідством, Мілтон завищував цінність акцій компанії та дезінформував інвесторів щодо досягнень Nikola, зокрема, заявляючи, що їхня електровантажівка повністю функціонує, хоча це не відповідало дійсності.

У 2018 році Nikola оприлюднила відео, на якому її прототип вантажівки Nikola One ніби рухався самостійно. Проте прокурори довели, що насправді автомобіль просто котився з пагорба, а Мілтон був причетний до створення цього відео.

Розслідування компанії розпочалося після публікації звіту аналітичної фірми Hindenburg Research, який привернув увагу Комісії з цінних паперів і бірж США. У 2020 році Nikola визнала, що не заявляла про те, що вантажівка рухалася сама, хоча відповідне відео було опубліковано на YouTube в обмеженому доступі.

"Тепер Мілтон планує випустити документальний фільм, щоб представити свою версію подій", – ідеться у статті.

Мілтон пожертував на кампанію Трампа суттєву суму

Відомо, що Мілтон значно фінансував політичні кампанії, зокрема зробив значні пожертвування на користь Трампа і його оточення. У вересні він перерахував 750 тисяч доларів комітету MAHA Alliance, що пов'язаний з Робертом Ф. Кеннеді-молодшим, міністром охорони здоров'я США, а в жовтні, незадовго до виборів, пожертвував 920 тисяч доларів Комітету Трампа 47.

До 2024 року Мілтон не робив великих політичних внесків, що підтверджується федеральними фінансовими звітами.

Довідково. У перші місяці другого терміну Трамп помилував сотні людей, включаючи близько 1,5 тисяч засуджених за участь у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року. Також на другий день після свого вступу на посаду Трамп помилував засновника майданчика Silk Road, Росса Ульбріхта, який був засуджений до довічного ув'язнення за відмивання грошей, торгівлю наркотиками та комп'ютерні злочини.