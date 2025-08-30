Гетманцев ответил, могут ли трудовые мигранты решить кризис занятости в Украине
- Гетманцев против привлечения иностранных мигрантов для решения проблемы занятости в Украине, считая, что это сложно из-за языковых, правовых и культурных барьеров.
- Он подчеркивает необходимость стимулирования возвращения украинцев из-за рубежа путем решения вопросов жилья и работы и развития экономики.
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев выступил против идеи привлечения иностранных мигрантов для решения проблемы занятости в Украине.
Приоритет – возвращения украинцев?
В интервью для Новости.LIVE он объяснил, что интеграция приезжих в общество является сложной из-за языковых, правовых и культурных барьеров, а сами мигранты редко настроены на работу, передает 24 Канал.
"Мы должны стимулировать возвращение наших людей, которые выехали в Европу. Это сделать очень сложно, но возможно. Есть два ключевых вопроса, которые нужно решить – жилье и работа", – подчеркнул Гетманцев.
По его словам, государство уже движется в этом направлении, однако без развития экономики и повышения зарплат вернуть украинцев будет невозможно.
Украинцы хотят вернуться?
В то же время политик отметил, что желание вернуться домой у многих граждан все же есть. Он подчеркнул, что немало украинских беженцев столкнулись с предвзятым отношением в странах ЕС.
"К сожалению, наши беженцы уже поняли, что там к ним относятся, мягко говоря, как к чужим. Есть проблема неполноценности. Мы даже от европейских, польских политиков слышим высказывания, которые не наденешь ни на какую голову, и это вряд ли изменится", – добавил Гетманцев.
О каких заявлениях речь?
- Недавно премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал к повышению стимулов для труда украинцев в Германии. Он заявил, что украинские беженцы хорошо образованы, но недостаточно работают. Мол, могли бы значительно больше.
- Сейчас в Германии предлагают, чтобы украинские беженцы шли на любую работу, чтобы не привыкали к пособию по безработице.
- Также правительство страны подготовило законопроект по сокращению выплат для тех, украинцев, которые только прибыли в страну. Все, кто приехал в Германию с 1 апреля 2025 года, не будут получать пособие по безработице Bürgergeld. Им будут выплачивать меньшее пособие.