Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев виступив проти ідеї залучення іноземних мігрантів для вирішення проблеми зайнятості в Україні.

Пріоритет – повернення українців?

В інтерв'ю для Новини.LIVE він пояснив, що інтеграція приїжджих у суспільство є складною через мовні, правові та культурні бар'єри, а самі мігранти рідко налаштовані на роботу, передає 24 Канал.

"Ми маємо стимулювати повернення наших людей, які виїхали в Європу. Це зробити дуже складно, але можливо. Є два ключові питання, які потрібно вирішити – житло nf робота", – наголосив Гетманцев.

За його словами, держава вже рухається у цьому напрямку, проте без розвитку економіки та підвищення зарплат повернути українців буде неможливо.

Українці хочуть повернутись?

Водночас політик відзначив, що бажання повернутися додому у багатьох громадян все ж є. Він підкреслив, що чимало українських біженців зіткнулися з упередженим ставленням у країнах ЄС.

"На жаль, наші біженці вже зрозуміли, що там до них ставляться, м'яко кажучи, як до чужих. Є проблема меншовартості. Ми навіть від європейських, польських політиків чуємо вислови, які не надягнеш ні на яку голову, і це навряд чи зміниться", – додав Гетманцев.

Про які заяви мова?