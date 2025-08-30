Гетманцев відповів, чи можуть трудові мігранти вирішити кризу зайнятості в Україні
- Гетманцев проти залучення іноземних мігрантів для вирішення проблеми зайнятості в Україні, вважаючи, що це складно через мовні, правові та культурні бар'єри.
- Він наголошує на необхідності стимулювання повернення українців з-за кордону шляхом вирішення питань житла і роботи та розвитку економіки.
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев виступив проти ідеї залучення іноземних мігрантів для вирішення проблеми зайнятості в Україні.
Пріоритет – повернення українців?
В інтерв'ю для Новини.LIVE він пояснив, що інтеграція приїжджих у суспільство є складною через мовні, правові та культурні бар'єри, а самі мігранти рідко налаштовані на роботу, передає 24 Канал.
"Ми маємо стимулювати повернення наших людей, які виїхали в Європу. Це зробити дуже складно, але можливо. Є два ключові питання, які потрібно вирішити – житло nf робота", – наголосив Гетманцев.
За його словами, держава вже рухається у цьому напрямку, проте без розвитку економіки та підвищення зарплат повернути українців буде неможливо.
Українці хочуть повернутись?
Водночас політик відзначив, що бажання повернутися додому у багатьох громадян все ж є. Він підкреслив, що чимало українських біженців зіткнулися з упередженим ставленням у країнах ЄС.
"На жаль, наші біженці вже зрозуміли, що там до них ставляться, м'яко кажучи, як до чужих. Є проблема меншовартості. Ми навіть від європейських, польських політиків чуємо вислови, які не надягнеш ні на яку голову, і це навряд чи зміниться", – додав Гетманцев.
Про які заяви мова?
- Нещодавно прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав до підвищення стимулів для праці українців у Німеччині. Він заявив, що українські біженці добре освічені, але недостатньо працюють. Мовляв, могли б значно більше.
- Наразі у Німеччині пропонують, аби українські біженці йшли на будь-яку роботу, аби не звикали до допомоги по безробіттю.
- Також уряд країни підготував законопроєкт зі скорочення виплат для тих, українців, які тільки прибули в країну. Усі, хто приїхав до Німеччини з 1 квітня 2025 року, не будуть отримувати допомогу по безробіттю Bürgergeld. Їм виплачуватимуть меншу допомогу.