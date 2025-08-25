Що кажуть про українців у Німеччині?
Зокрема він закликав підвищувати "стимули до праці" в Німеччині, зокрема й для українських біженців, пише 24 Канал з посиланням на DW.
Нинішня система призводить до того, що в Німеччині порівняно з іншими країнами значно менше українців працюють, хоча вони добре освічені. Це їхня велика відмінність від людей з інших частин світу,
– сказав Зьодер.
На його думку, те, що робиться у Німеччині, "по-справжньому абсурдно". Мовляв, у країні є добре освічені люди, але Німеччина створює їм стимули, щоб не працювати, і так робить тільки ця країна. і "ніхто в Європі цього не розуміє".
Зауважте! Згодом Маркус Зьодер уточнив, що багато українців уже працюють у Німеччині. Але могли б значно більше.
Про що ще раніше казав представник Християнсько-соціального союзу?
Раніше Зьодер також закликав скасувати допомогу для всіх українців у ФРН. На його думку, виплата базової соціальної допомоги, для всіх українських біженців Німеччині має бути скасована. Зокрема прем’єр-міністр Баварії закликав нарешті подбати про те, щоб кожен, хто може працювати, вийшов на роботу. Він також вважає, що треба зробити так, аби в українців них більше не було Bürgergeld. І не тільки у тих, хто приїде в майбутньому, а у всіх.
Що чекає на українців у Німеччині?
- Наразі у Німеччині пропонують, аби українські біженці брали будь-яку роботу, а не тільки за фахом. Таким чином хочуть досягти того, аби українці не звикали до допомоги по безробіттю.
- Крім того, уряд країни підготував законопроєкт, який передбачає скорочення виплат для новоприбулих українців. Тобто ті з них, хто прибув до Німеччини з 1 квітня 2025 року, не будуть отримувати допомогу по безробіттю Bürgergeld. Замість цього їм виплачуватимуть меншу допомогу.