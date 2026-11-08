Украина открывает путь трудовым мигрантам: в какие профессии их хотят привлекать

В Украине разрабатывают экспериментальный проект по официальному трудоустройству квалифицированных иностранцев на дефицитные профессии. Этот механизм призван удовлетворить критические кадровые потребности украинского бизнеса при условии обязательной межведомственной проверки кандидатов СБУ.

Как Украина планирует привлекать мигрантов

Государство разработало экспериментальный порядок привлечения трудовых мигрантов. Известно, что пилотный проект будет действовать во время военного положения и еще три месяца после его завершения, но не дольше двух лет с момента вступления в силу, пишет "Судебно-юридическая газета".

Документ предусматривает несколько основных этапов:

Ежегодное определение профессий, по которым украинскому рынку труда не хватает работников; Установление квалификационных требований к иностранным специалистам и рабочим; Подача заявлений и документов в цифровом формате через приложение "Дія"; Проверку образования, профессионального опыта и других сведений о заявителях; Привлечение государственных органов к оценке квалификации и проверке рисков безопасности.

Координатором эксперимента назначено Минэкономики. К его реализации также планируется привлечь Министерство образования и науки, Минцифры, Службу безопасности Украины, Государственный центр занятости, региональные центры занятости, работодателей и их объединения.

Какие профессии будут считаться дефицитными и существует ли уже их перечень

Правительство не открывает рынок бесконтрольно: иностранцы смогут устроиться только по специальностям, где спрос со стороны работодателей значительно превышает реальное предложение рабочей силы. Конкретного списка специальностей в самом проекте постановления пока нет, ведь его будут формировать по новой ежегодной процедуре.

Ответственность за составление перечня возложена на Государственный центр занятости. Ежегодно до 1 октября работодатели и их профильные объединения будут подавать информацию о нехватке сотрудников, правительственные ведомства будут делиться прогнозами, а региональные подразделения будут предоставлять аналитику по местным рынкам.

Завершить эту работу планируется ежегодно до 31 декабря. После этого перечень будет публиковаться на официальном сайте Государственного центра занятости.

Именно этот орган также будет определять методологию анализа рынка труда, порядок сбора информации и критерии, по которым профессии будут относиться к дефицитным. В проекте отдельно упоминаются:

профессии в сфере информационных технологий, соответствие профессиональных компетенций по которым будет проверять Минцифры;

профессии, в отношении которых действуют дополнительные требования и регулирование.

Однако само упоминание этих направлений в документе не означает, что они автоматически попадут в перечень. Решение будет зависеть от результатов анализа потребностей украинского рынка труда.

Какие документы необходимо будет подать иностранцам

Претендент на иммиграцию должен официально подтвердить, что его навыки соответствуют требованиям утвержденного перечня. Для этого иностранец или лицо без гражданства будет подавать заявление в Государственный центр занятости с указанием персональных данных, образования и специальности.

К заявлению обязательно прилагаются паспортный документ, диплом о профильном образовании, а также подтверждение реального стажа – трудовая книжка или справки от предыдущих работодателей. Все иностранные документы должны быть официально переведены на украинский язык и заверены нотариусом, а дипломы бакалавров или магистров регулируемых профессий должны пройти процедуру признания в Украине.

Ключевое условие участия в программе – наличие гарантированного рабочего места. Кандидат обязан приложить действующий трудовой договор или официальное письменное предложение о трудоустройстве от конкретной украинской компании.

Почему каждого кандидата будет тщательно проверять Служба безопасности Украины

Проект предусматривает межведомственную проверку заявителей. Государственный центр занятости будет направлять запросы в соответствующие органы, каждый из которых будет отвечать за отдельное направление. В частности:

Министерство образования и науки будет проверять документы об образовании;

Минцифры будет оценивать соответствие профессиональных компетенций заявителей квалификационным требованиям по профессиям в сфере информационных технологий;

СБУ будет проверять наличие обстоятельств, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, общественному порядку, суверенитету или территориальной целостности Украины.

При необходимости к проверке также смогут привлекаться другие министерства и центральные органы исполнительной власти. На предоставление ответов по запросам Государственного центра занятости государственным органам будет отводиться 10 календарных дней с момента их получения.